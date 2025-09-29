THY’den Boeing 737 MAX açıklaması! 150 tane sipariş verilmişti

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Boeing ile yapılan anlaşma kapsamında, 150 adet Boeing 737 MAX tipi uçak siparişi veren Türk Hava Yolları (THY) uçağa ilişkin açıklama yaptı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak filosunda 36 adet Boeing 737 MAX tipi uçak bulunduğunu ve emniyetli bir şekilde uçtuğunu ifade etti.

 

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak filosunda 36 adet Boeing 737 MAX tipi uçak bulunduğunu ve emniyetli bir şekilde uçtuğunu açıkladı.

THY KAÇ TANE BOEİNG 737 MAX SİPARİŞ ETTİ?

THY, geçtiğimiz günlerde uçak üretici firması Boeing ile yapılan anlaşma kapsamında, 100’ü kesin 50’si opsiyonlu olmak üzere 150 adet Boeing 737 MAX tipi uçak alımı gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "THY Ailesinde toplam 36 adet Boeing 737 MAX uçağı emniyet ile uçmaktadır. Boeing 2024 ve 2025'te tüm dünyaya toplam 545 737 MAX uçağı teslim etmiş, 793 adet 737 MAX siparişi almıştır" ifadelerini kullandı. 

