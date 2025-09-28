Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aydın'da 2 bin yıllık villalar keşfedildi!

Aydın'da 2 bin yıllık villalar keşfedildi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın’daki Tralleis Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, 2 bin yıl öncesine uzanan 3 devasa Roma villasının gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Trakyalılar ve Argoslular tarafından kurulduğu bilinen antik kentte kazılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor. Prof. Dr. Çekilmez, çalışmaların özellikle antik kentin batısında, 2 bin yıl önce villa olarak kullanılan üç farklı alanda yoğunlaştığını söyledi.

Aydın'da 2 bin yıllık villalar keşfedildi! - 1. Resim

TİCARETİN KALBİNDE 2 BİN 500 METREKARELİK VİLLALAR

Ticaretin en canlı şekilde yapıldığı sütunlu caddenin hemen yanında yer alan villaların, 2 bin 500 metrekarelik dev bir komplekse sahip olduğunu belirten Çekilmez, yapıların caddeye bakan cephelerinde atölye ve dükkânlar bulunduğunu vurguladı.

Aydın'da 2 bin yıllık villalar keşfedildi! - 2. Resim

Kazılarda en çok metal üretimine ait bulgulara rastladıklarını ifade eden Çekilmez, “Evlerde hayat devam ederken, kuzey bölümleri dükkân ve atölyeye dönüştürülmüş. Özellikle MS 4. ve 5. yüzyıllarda burada yoğun şekilde metal üretimi yapıldığını tespit ettik. Antik kaynaklarda bahsedilen Romalı askerlerin kemer tokaları burada üretiliyordu. En önemli bulgumuz ise bu tokaların üretildiği pişmiş toprak kalıpları oldu. Birden fazla kalıp ve bu kalıplardan üretilmiş tokalar bulduk.” dedi.

Aydın'da 2 bin yıllık villalar keşfedildi! - 3. Resim

20 KÖLELİ HAYAT ALANI VE ÖZEL MEKÂNLAR

Villaların oldukça gösterişli ve zengin ailelere ait olduğunu anlatan Çekilmez, “Bu yapılar, toprak sahibi asil Romalılar tarafından kullanılıyordu. İçinde yaklaşık 20 kölenin çalıştığı evlerin ortasında, üzeri açık geniş bir avlu bulunuyordu. Daha çok erkeklere özel mekânlar vardı. Bizans dönemine geçişle birlikte günlük hayat değişti ve evlere küçük kiliseler ve şapeller eklendi.” diye konuştu.

Aydın'da 2 bin yıllık villalar keşfedildi! - 4. Resim

Villaların büyük giderlerini karşılamak için sahiplerinin ticarete yöneldiğini söyleyen Çekilmez, “Sütunlu caddeden geçenlerin alışveriş yapabilmesi için evlerin önündeki dükkânlar aktifti. Arkaları ise tamamen bronz üretim atölyelerine dönüştürülmüştü.” ifadelerini kullandı.

Aydın'da 2 bin yıllık villalar keşfedildi! - 5. Resim

KAZILAR DEVAM EDİYOR

Kazı ekibi, çalışmaların önümüzdeki dönemde de süreceğini ve özellikle villaların kuzey kısmındaki dükkânlarda daha fazla üretim alanı bulmayı beklediklerini aktardı.

2 bin yıl öncesinin zengin hayatına, üretim tekniklerine ve ticaret düzenine ışık tutan bu keşif, Tralleis Antik Kenti’ni arkeoloji dünyasında bir kez daha gündeme taşıdı.

Aydın'da 2 bin yıllık villalar keşfedildi! - 6. Resim

