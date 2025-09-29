Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak! İşte alınacak kadrolar ve başvuru detayları

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının başvuru yapabileceği personel pozisyonları ve detaylı başvuru şartları, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu aracılığıyla ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar tercihlerini 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında, ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek.

Bakanlık, tercihlerin yalnızca çevrim içi olarak yapılacağını, posta yoluyla gönderilen veya elden teslim edilen başvuruların geçerli sayılmayacağını vurguladı.

Genel Kadro Dağılımı

BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN ALIMA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."