Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 51’i yerli üretim olmak üzere 64 yeni ilacın geri ödeme listesine eklendiğini açıkladı. Düzenleme kapsamında KOAH, diyabet, kan ürünleri, antibiyotik, alerji aşısı ve göz içi ilaçların da yer aldığı çok sayıda beşeri tıbbi ürün listeye dahil edildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 51'i yerli üretim olmak üzere 64 yeni beşeri tıbbi ürünün geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, geri ödeme listesindeki ilaçlarda düzenlemeye gidildiğini ifade etti.

ARALARINDA KOAH VE DİYABET İLAÇLARI DA VAR

51'i yerli üretim olmak üzere 64 yeni beşeri tıbbi ürünün listeye dahil edildiğini aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4'er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere, 14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik ilaç, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2'şer adet antiparaziter ilaç, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile birer antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı, özel tıbbi amaçlı gıda ve 1 diğer beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi. Bu olumlu gelişmenin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kıskanmak dizisi oyuncuları kim? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de eşi benzeri görülmemiş vaka! COVID-19 enfeksiyonu 2 yıldan uzun sürdü - SağlıkEşi benzeri görülmemiş vaka! COVID-19 enfeksiyonu 2 yıldan uzun sürdüSonbahar mevsimi kenelere dikkat! Uzmanı uyardı - SağlıkSonbahar mevsimi kenelere dikkat! Uzmanı uyardıAlzheimer'a karşı "en" etkili koruma kalkanı! Kilo verirken ise aman dikkat... - SağlıkAlzheimer'a karşı "en" etkili koruma kalkanı!Uzmanlar uyardı! Sağlığınızı yapay zekaya emanet etmeyin - SağlıkUzmanlar uyardı! Sağlığınızı yapay zekaya emanet etmeyinBir kutu kalp krizi! İngiltere yasakladı, Türkiye tartışıyor - SağlıkBir kutu kalp krizi!Diyabete karşı buhar tedavisi! Çalışmalar sürüyor - SağlıkDiyabete karşı buhar tedavisi! Çalışmalar sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...