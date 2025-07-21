Müjdeyi Bakan Işıkhan duyurdu: Tamamı yerli üretim 12 ilaç geri ödeme listesinde

Bakan Vedat Işıkhan, SGK'nın düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 kanser ilacının SGK geri ödeme listesine alındığını duyurmuştu.

Bu müjde sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan sevindiren bir açıklama daha geldi. Işıkhan 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ İLAÇ SAYISI 784'E ÇIKTI

Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.