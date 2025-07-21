Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Müjdeyi Bakan Işıkhan duyurdu: Tamamı yerli üretim 12 ilaç geri ödeme listesinde

Müjdeyi Bakan Işıkhan duyurdu: Tamamı yerli üretim 12 ilaç geri ödeme listesinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Müjdeyi Bakan Işıkhan duyurdu: Tamamı yerli üretim 12 ilaç geri ödeme listesinde
SGK, İlaç, Yerli Üretim, Geri Ödeme, Sağlık, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Vedat Işıkhan, SGK'nın düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 kanser ilacının SGK geri ödeme listesine alındığını duyurmuştu.

Bu müjde sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan sevindiren bir açıklama  daha geldi. Işıkhan 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ İLAÇ SAYISI 784'E ÇIKTI

Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

Müjdeyi Bakan Işıkhan duyurdu: Tamamı yerli üretim 12 ilaç geri ödeme listesinde - 1. Resim

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'de katliam gibi kaza! Aracıyla kalabalığa daldı: Bilanço ağırlaşıyorKiev’de kan donduran saldırı! Polonya sınırında savaş uçakları havalandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MİT Başkanı Kalın'dan DEM Parti'ye ziyaret - GündemMİT Başkanı Kalın'dan DEM Parti'ye ziyaretGelecek Partisi'nde istifa depremi! İstanbul Milletvekili Doğan Demir, istifa etti - GündemGelecek Partisi'nde istifa depremi!Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! İkiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti - Gündemİkiz kardeşi hayatını kaybettiSürücüler dikkat! Şu an 15 lira, 10 gün sonra 7 bin 438 lira olacak - GündemŞu an 15 lira, 10 gün sonra 7 bin 438 lira olacak!11 ilde dev operasyon: Çok sayıda tutuklama var! 300 milyon TL... - GündemÇok sayıda tutuklama var! 300 milyon TL..."Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik adım! "DEM Parti'nin adı değişecek" iddiası - GündemDEM Parti'nin adı ve logosu değişiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...