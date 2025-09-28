Gürsel Tekin’den CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Biz sustukça siz çaldınız, hesap vereceksiniz!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen ve Özgür Özel yönetimi tarafından partisinden ihraç edilen Gürsel Tekin, CHP yönetimini topa tuttu.

Sosyal medya X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tekin CHP'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarına dikkat çekti.

"HESAP VERECEKSİNİZ"

'Temiz eller' vurgusunda bulunan Tekin "Dünyanın en alçakları; belediye müteahhitleriyle el ele verip bu ülkenin kaynaklarını iç edenlerdir. İtirafçıların arkasına saklananlar, onların iş ortakları, ihale simsarları ve kasa bekçileri. Zıp zıp zıplıyorsunuz ya, durun daha yeni başlıyoruz! Çünkü halk, sizin gibi utanmazları artık tanıyor! Unutmayın: CHP’nin gerçek sahipleri; bu partiyi sırtında taşıyan, alnı açık, eli temiz olanlardır. Biz sustukça siz çaldınız. Şimdi biz konuşacağız, siz hesap vereceksiniz" sözlerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN "HODRİ MEYDAN" DEDİ

Kendisi hakkında linç ve karalama kampanyası yürütüldüğünü dile getiren Tekin "Günlerdir kirli medyanız ve trollerinizle saldırıyorsunuz. Savaş meydanlarında kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi’ni savunmak için susmayı tercih ettik. İftiralarınıza, alçakça hakaretlerinize rağmen sükûnetimizi koruduk ama siz saldırmaya, çamur atmaya, iftira üretmeye devam ettiniz. O zaman hodri meydan! El mi yaman, bey mi?" dedi.

"AĞZINIZDAN DÖKÜLENLER ÇAMUR DEĞİL, LAĞIM OLMUŞ"

Tekin, CHP yönetimin yolsuzluk ve rüşvete adı karışanlar ile ortak yol yürümesine tepki göstererek "Hadi ailenizden terbiye ve töre öğrenmediniz, Cumhuriyet Halk Partisi terbiyesini de mi hiç duymadınız? “Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim” derler. Sizinkiler: itirafçılar, iftiracılar, karanlık odaklar. O yüzden ağzınızdan dökülenler çamur değil, lağım olmuş! Biz susunca sustuğumuzu sandınız. Ama unutmayın: CHP terbiyesi susmak değil, yeri geldiğinde dimdik konuşmaktır" açıklamasında bulundu.