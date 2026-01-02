Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Aydınyayla köyünde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt bitkin halde köpek barınağına sığındı. Bitkin durumda olan kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Aydınyayla köyünde yaşayan Murat Şen, köpeğini beslemek için barınağa gittiğinde köpeğinin yerinde olmadığını fark etti. Barınağın içerisinde ise aç ve bitkin halde bir kurt olduğunu gören Şen, hemen Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi.

HAYVAN BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine köye gelen ekipler, köpek barınağına sığınan kurdu alarak Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait hayvan barınağına götürdü. Burada koruma altına alınan kurdun tedavisine başlandı.

Aç kalan kurt, köpek barınağına sığındı

SAĞLIĞINA TAMAMEN KAVUŞANA KADAR GÖZETİM ALTINDA

Yetkililer, kurdun zorlu kış şartları nedeniyle uzun süre yiyecek bulamadığını ve bu nedenle zayıf düştüğünü belirterek, "Sağlığına tamamen kavuşana kadar gözetim altında tutulacak. İyileştikten sonra doğal alanına bırakılacak" açıklamasını yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası