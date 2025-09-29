Barcelona evinde kazandı, Real'den liderliği aldı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 7. haftasında Barcelona, geriye düştüğü maçta Real Sociedad'ı 2-1 yendi.

BARÇA GERİYE DÜŞTÜ

Sahasında Real Sociedad ile karşılaşan Barcelona, 31. dakikada Alvaro Odriozola'nın attığı gole 43. dakikada Jules Kounde ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

LEWA İLE GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın 59. dakikasında Robert Lewandowski ile öne geçen ve kalan bölümde skoru koruyan Katalan temsilcisi, sahadan üç puanla ayrıldı.

REAL'DEN ZİRVEYİ ALDI

Bu galibiyetle puanını 19 yapan Barcelona, Real Madrid'in 3 puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu. Konuk ekip ise 5 puanda kaldı.