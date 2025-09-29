Ay'da servet yatıyor! Büyük platin rezervleri olabilir

Dünyamızın en yakın gök komşusu Ay, artık yalnızca keşif hedefi değil, insanlığın gelecekteki madencilik merkezi olmaya da aday. Çin ve ABD’den bağımsız gökbilimci Jayanth Chennamangalam liderliğindeki yeni araştırma, Ay yüzeyindeki binlerce kraterin değerli madenler ve su kaynakları açısından büyük potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu.

AY’DA 6.500 KRATERDE DEĞERLİ METAL İHTİMALİ

Araştırmaya göre, Ay’daki yaklaşık 6.500 kraterin platin grubu metalleri (platin, paladyum, rodyum vb.) barındırma ihtimali yüksek. Ayrıca 3.400 civarında kraterde de suyun hidratlı mineraller şeklinde bulunduğu tahmin ediliyor.

Bu bulgular, Ay’ın yalnızca bilimsel araştırmalar için değil, ekonomik değer taşıyan bir maden kaynağı olarak da incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

ASTEROİTLERDEN 10 KAT DAHA ZENGİN KAYNAKLAR

Şimdiye kadar “uzay madenciliği” dendiğinde akla ilk olarak asteroitler geliyordu. Ancak yeni çalışmaya göre Ay’daki maden ve su rezervleri, yörüngedeki asteroitlere kıyasla 10 kata kadar daha zengin olabilir.

Chennamangalam, “Bu sonuçlar, asteroitlere doğrudan gitmek yerine Ay’a çarpanların izini sürmenin daha avantajlı olabileceğini gösteriyor” dedi.

Ayrıca Ay’ın Dünya’ya yakınlığı ve sabit yörüngesi, lojistik olarak da büyük avantaj sağlıyor. Asteroitlerin hem daha az sayıda olması hem de ulaşımın zor olması, Ay’ı çok daha cazip hale getiriyor.

SU VE DEĞERLİ METALLER İÇİN EN GÜÇLÜ ADAYLAR

Çalışma, çapı 1 kilometreden büyük kraterlerde su ve metal bulunma olasılığının yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Asıl potansiyel ise 19 kilometreden büyük ve merkezi çıkıntısı belirgin kraterlerde yoğunlaşıyor.

38 krater, platin grubu metalleri için en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

20 krater ise su kaynakları açısından en umut verici alanlar arasında yer alıyor.

Platin Grubu Metaller (PGM): Otomotiv, elektronik ve tıp sektörlerinde kritik öneme sahip.

Su Kaynakları: İnsanlı Ay görevleri için yaşamsal olduğu gibi, roket yakıtı üretiminde de kullanılabiliyor.

UZAY MADENCİLİĞİNİN GELECEĞİ AY’DA YAZILABİLİR

Bilim insanları, bu potansiyeli doğrulamanın en etkili yolunun Ay yörüngesinden yapılacak uzaktan algılama çalışmaları olduğunu söylüyor. Bu sayede, maliyetli ve riskli iniş görevlerine gerek kalmadan en zengin bölgeler tespit edilebilecek.

Eğer bulgular doğrulanırsa, Ay yalnızca insanlığın bir sonraki keşif durağı değil, aynı zamanda Dünya dışındaki ilk madencilik üssü olmaya aday olacak.