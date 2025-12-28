Zonguldak'ın Alaplı’da serbest piyasada fındık fiyatları yükselişe geçti. Yaklaşık 10 gün önce 250 liraya kadar gerileyen fındık fiyatları, bazı tüccarlarda 275 liraya, hatta 280 liraya kadar çıktı. İlçede fındık fiyatlarının yeni yıl sonrasında daha da artması bekleniyor.

Zonguldak'ın Alaplı’da serbest piyasada fındık fiyatları yükselişe geçti. Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde fındık tüccarlığı yapan Enes Uzun, son haftalarda fındık fiyatlarında yeniden yükseliş yaşandığını söyledi.

Serbest piyasada 250 liraya kadar gerileyen fiyatların toparlandığını belirten Uzun, üreticinin pazara fındık indirmemesinin bu artışta etkili olduğunu ifade etti. İlçede bazı tüccarların 270 liradan alım yaptığı görülürken, 280 liradan fındık alan tüccarların sayısının arttığı kaydedildi.

FİYATLAR ARTACAK

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde fındık tüccarlığı yapan Enes Uzun, fiyatlardaki yükselişin devam ettiğini belirterek, önümüzdeki süreçte fındığın önce 300 liraya, ardından 350 liraya ulaşabileceğini söyledi.

Alaplı’da serbest piyasada 250 liraya kadar düşen fındık fiyatlarının yeniden yükselmesi üreticiyi umutlandırdı. Yılbaşına kadar fiyatların bir miktar daha artması beklenirken, asıl yükselişin yeni yıl ile birlikte yaşanacağı ifade ediliyor.

Alaplı Karşıyaka ESD Fındık Pazarı esnafından Enes Uzun, üreticinin pazara fındık indirmemesi nedeniyle fiyatların son haftalarda toparlandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılına sayılı günler kala Alaplı’da serbest piyasada 50 randıman fındık 280 liradan alıcı buluyor. Hasat döneminde 300, 340 hatta 350 liraya kadar çıkan fiyatlar, sert düşüşlerle 250 liraya kadar gerilemişti. Üreticinin piyasaya fındık arz etmemesiyle birlikte fiyatlar yeniden 280 lira seviyelerine yükseldi."

Düşük rekolte sonrası 250 liraya kadar gerileyen fiyatlardaki bu ani yükseliş üreticiyi umutlandırırken, uzmanlar yılbaşı sonrasında fındık fiyatlarının yeniden 350 TL bandını görebileceğini öngörüyor.

