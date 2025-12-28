Yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şimdi de otopark fiyatlarına zam yaptı. Yeni otopark tarifesinde 0-15 dakika ücretsiz, 2 saate kadar 100 TL, 2-4 saat arası 140 TL, 4-8 saat ve üzeri 160 TL olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde geçen hafta "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oylamaya sunulmuş, AK Parti ve BBP'nin karşı oylarına rağmen oy çokluğuyla alınan kararla, başkentte yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapılmıştı.

Ankara’da bu kez de otopark fiyatlarına zam yapıldı. ABB Aralık Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşimi’nde görüşülen ve BELTAŞ’a bağlı otoparkları kapsayan yeni tarife oy çokluğuyla kabul edildi.

Ankarada toplu ulaşımdan sonra otopark fiyatlarına da zam! İşte yeni tarife

250 TL OLDU

Yürürlüğe giren kararla birlikte Ankara genelinde otopark ücretleri arttı. Otopark ücreti sene sonu gelen son zamla birlikte 250 TL oldu.

İŞTE YENİ OTOPARK TARİFESİ

Ankara’da otopark fiyatlarına yapılan zam sonrasında genel otopark tarifesi şöyle:

0-15 dakika ücretsiz,

2 saate kadar 100 TL,

2-4 saat arası 140 TL,

4-8 saat ve üzeri 160 TL,

Ulus - Kızılay ‘Rüzgârlı, Kale Tarihi Kent Bölgesi, Necatibey Caddesi yol boyu’: 0-15 dakika ücretsiz,

2 saate kadar 150 TL, 2-4 saat arası 200 TL,

4-8 saat ve üzeri 250 TL.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 35 ZAM

Öte yandan BELTAŞ tarafından işletilen otoparklarda 0-15 dakika ücretsiz uygulaması devam edecek. ABB yönetimi geçen haftada toplu ulaşıma büyük bir zam yapmıştı. 2026 yılı için belediye otobüsleri ve dolmuş hatlarında yüzde 35’i aşan zam sonrasında tam bilet 35 TL'ye, öğrenci bileti 17 TL'ye yükselmişti.

Ankarada toplu ulaşımdan sonra otopark fiyatlarına da zam! İşte yeni tarife

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a şu sözlerle tepki göstermişti:

‘Bin tane otobüs alacağım' dedi. Bin otobüs alınmasına ilişkin Meclis'te ne karar alınması gerekiyorsa sonuna kadar destekçisi olacağız. Biz bu kararın sonuna kadar destekçisi olacağız. Biz, Sayın Mansur Yavaş'ı vermiş olduğu sözü yerine getirmeye davet ediyoruz. Yapılan ulaşım zammına bu gerekçeyle onay vermediğimizi belirtmek istiyoruz.

Haberle İlgili Daha Fazlası