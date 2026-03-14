Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk sahipli geminin bulunduğunu açıkladı. Uraloğlu, gerekli koordinasyonla bir geminin bölgeden çıkarıldığını, diğer gemilerin ise yakından takip edildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Balıkçıların Sahur Programı’nda yaptığı konuşmada, Türk sahipli gemilerin güvenliğinin yakından takip edildiğini belirtti.

15 GEMİDEN 1'İ ÇIKARILDI

Uraloğlu, özellikle Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda bulunan Türk sahipli gemilere ilişkin süreci dikkatle izlediklerini ifade ederek, “Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk sahipli gemi var. Bir tanesini gerekli koordinasyonu sağlayarak çıkarabildik ancak diğerleri halen orada, onları da yakından takip ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin denizcilik açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, ülkenin 10 bin kilometrenin üzerinde kıyı şeridine sahip olduğunu belirtti. Bakan, Türkiye’de gemi siciline kayıtlı yaklaşık 47 bin su aracından 21 bin 736’sının balıkçı teknesi olduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'nda Türk gemileri için kritik takip! Bakan Uraloğlu açıkladı

YAKLAŞIK 400 BALIKÇI BARINAĞI VAR

Balıkçılık sektörüne yönelik bazı düzenlemelere de değinen Uraloğlu, 12 bin 416 balıkçı gemisi güverte tayfasının uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenlenen deniz ve gemi güvenliği belgelerinin tamamından muaf tutulduğunu açıkladı. Ayrıca balıkçı gemisi kaptanlarının mevcut deniz güvenlik belgelerinin süresiz hale getirildiğini ifade etti.

2002 yılında Türkiye’de 302 balıkçı barınağı bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, bu barınakların büyük bölümünün yenilendiğini ve yaklaşık 100 yeni balıkçı barınağı inşa edildiğini söyledi. Böylece Türkiye’nin yaklaşık 400 balıkçı barınağına ulaştığını kaydetti.

Türkiye’nin yalnızca balıkçılık faaliyetlerinde değil, aynı zamanda balıkçı teknesi ve balık çiftliği üretiminde de önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu alanda dünyanın birçok ülkesine ürün gönderildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu’daki gerilimlere dikkat çekerek, Türkiye’nin gerekli tüm önlemleri aldığını söyledi. Sürecin yakından takip edildiğini belirten Uraloğlu, barışın sağlanması için Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi yürüttüğünü ifade etti.

