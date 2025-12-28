En çok Grammy ödülü kazanan şarkıcı kimdir? sorusu gündemde. Rekor sayıda Grammy ödülüne sahip sanatçının kim olduğu ve kazandığı ödüller merak konusu haline geldi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla her Pazar akşamı ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının, 25 Aralık’ta yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen soru, izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmada sorulan “En çok Grammy ödülü kazanan şarkıcı kimdir?” sorusu izleyiciler arasında araştırılmaya başlandı.

EN ÇOK GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANAN ŞARKICI KİMDİR?

“En çok Grammy ödülü kazanan şarkıcı kimdir?” sorusunun cevabı D şıkkıdır, yani en çok Grammy ödülü alan şarkıcı Beyonce’dir.

A-Michael Jackson

B-Elvis Presley

C-Madonna

D-Beyonce

Doğru cevap "D" şıkkıdır.

