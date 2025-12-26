31 Aralık’ta televizyon ekranları yılbaşı coşkusuyla dolacak. Birçok kanal, özel yılbaşı bölümleriyle izleyicilere keyifli saatler yaşatmayı planlıyor. Bu yapımlar arasında ATV’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster de yer alıyor. Yarışmanın yılbaşı özel bölümü için tanıtım fragmanı yayınlandı ve izleyicilerin merak ettiği ünlü yarışmacılar da belli oldu.

PROGRAMDA YOK YOK

Fragmanda yer alan bilgilere göre, özel bölümde Seda Sayan, Ali Congun, Semicenk ve Özcan Deniz, bilgi yarışmasında kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, farklı kategorilerde soruları cevaplamaya çalışacak ve hem izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak hem de yeni yıl coşkusunu ekranlara taşıyacak.

Ünlüler yarışacak! Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümüyle ekranda

İZLEYİCİYİ ŞAŞIRTACAK SÜRPRİZLER

Yarışmanın yapım ekibi, bu özel bölümde klasik soruların yanı sıra izleyiciyi şaşırtacak sürprizler de olacağını belirtti. Hem yarışmacıların hem de izleyicilerin eğlenceli bir yılbaşı akşamı geçirmesi hedefleniyor.

31 ARALIK AKŞAMI EKRANDA

Kim Milyoner Olmak İster’in yılbaşı özel bölümü, 31 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler, hem ünlü isimlerin yarıştığı mücadeleyi takip edecek hem de yılbaşı heyecanını evlerinden yaşayabilecek.

