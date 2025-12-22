Yılbaşı gecesinin en çok izlenen eğlence programlarından biri olan O Ses Türkiye’nin özel bölümü için hazırlıklar hız kazanırken, jüri kadrosundaki dördüncü isim de açıklandı. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri...

Ekranların klasikleşen yılbaşı yapımlarından O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yarışmanın yeni sezonu öncesi çekilecek özel bölümde jüri koltuğuna oturacak isim gündem oldu.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİSİ KİM OLDU?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün dördüncü jüri üyesi, oyuncu ve senarist kimliğiyle son yılların en dikkat çeken isimlerinden Giray Altınok oldu. Geçtiğimiz yıl programda yarışmacı olarak yer alan Altınok, bu kez jüri koltuğunda performansları değerlendirecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

Bu yıl O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde jüri koltuğunda yer alan diğer isimler de netlik kazandı. Programın değişmeyen yüzlerinden Hadise ve Murat Boz, yılbaşı özelinde de jüri olarak izleyici karşısına çıkacak. Eğlenceli yorumlarıyla dikkat çeken Gupse Özay da jüri kadrosunda yer alıyor.

