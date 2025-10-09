Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altını bile gölgede bıraktı! Gümüşte rekor geldi, yükseliş devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
Altını bile gölgede bıraktı! Gümüşte rekor geldi, yükseliş devam ediyor
Gümüşte tarihi zirve geldi. Ons gümüşün fiyatı, 50 doları geçerek rekor kırdı ve 51,23 dolara yükseldi. Yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 70'lik bir yükselme kaydedildi. Söz konusu oran, altından yüzde 20 daha fazla.

Gümüşün ons fiyatı, jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizliklerin yanı sıra yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde artan talebin etkisiyle 51,23 dolara yükselerek rekor kırdı.

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüş, özellikle mayıs ayından itibaren yükseliş trendine girerek üst üste beş ay değer kazandı ve yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 75,2 getiri sağladı.

GÜMÜŞ REKOR KIRDI: HEDEF NERESİ?

Vadeli işlemler ve emtia uzmanı Zafer Ergezen, gümüşteki son yükselişin beklentilerin üzerinde gelen ABD büyüme verileri ve Fed tutanaklarında faiz indirimlerine yönelik sinyallerden kaynaklandığını belirtti. Ergezen, bu gelişmelerin sanayi sektörlerinde gerçek bir toparlanma oluşturduğunu ifade etti.

Ergezen ayrıca, altın-gümüş oranının gümüş lehine değiştiğini vurgulayarak, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürürken gümüşün de bu süreçten fayda sağladığını kaydetti.

ALTINI SOLLADI

Gümüşte yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 70'lik bir yükselme kaydedildi. Söz konusu oran, altından yüzde 20 daha fazla.

“ABD’de faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla gümüş yeniden ön plana çıktı. Federal hükümetin kapanmasıyla birlikte ABD tahvillerinden altın ve gümüş gibi değerli metallere yönelim yaşandı” değerlendirmesinde bulundu.

