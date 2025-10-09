Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe - Feyenoord maçı sonrası cinayet soruşturması

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe'nin Feyenoord'a konuk olduğu maçın ardından 3 sarı lacivertli taraftar cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe'nin Hollanda'da Feyenoord ile karşılaştığı mücadelenin ardından ev sahibi takımdan bir taraftar ağır yaralanırken cinayet soruşturması açıldığı yazıldı.

Hollanda basınında Opsporing Verzocht'un haberine göre; Hollanda'da oynanan maçta, 3 Fenerbahçe taraftarı, beton bir sütunu sökerek Feyenoord taraftarlarının bulunduğu bölüme attı. Atılan sütun, olayı polise bildirmeye hazırlanan bir Feyenoord taraftarına isabet etti.

"BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ"

Yaralanan Feyenoord taraftarının şiddetli beyin sarsıntısı geçirdiği ve kolunda kırık olduğu belirtildi. Hollandalı taraftarın, yaralandıktan sonra iki ay çalışamadığı aktarıldı.

Ayrıca yaralanan taraftarın; parlak ışıklara dayanamadığı, şiddetli baş ağrısı çektiği ve araba kullanamadığı ifade edildi.

CİNAYETE TEŞEBBÜSLE SUÇLANIYORLAR

Hollanda televizyonunda yeni bir videonun yayınlandığı ve polisin, bu kişileri aradığı belirtildi. Söz konusu 3 Fenerbahçe taraftarının cinayete teşebbüsle suçlandığı ve aramanın devam ettiği yazıldı.

