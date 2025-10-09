Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan olay paylaşım: Gönderme yaptı

Benfica maçında sakatlanan ve uzun süre sonra çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Milli aranın ardından sahalara geri döneceği konuşulan golcü futbolcu, antrenman esnasından bir fotoğraf paylaştı.

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Uzun süredir takımdan uzak olması nedeniyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Jhon Duran, yaptığı paylaşıma, "Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok, sadece seni iyi hissettirmesi önemli" notunu düştü.

Kolombiyalı golcünün bu paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar tarafından gündem oldu.

MİLLİ ARA SONRASI FORMAYA KAVUŞACAK

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynanan maçta sakatlanan ve 8 karşılaşmada forma giyemeyen Jhon Duran'ın, milli aranın ardından sahalara dönmesi bekleniyor.