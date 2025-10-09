Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da ahırda çıkan yangında onlarca küçükbaş hayvan telef oldu!

Bursa'da ahırda çıkan yangında onlarca küçükbaş hayvan telef oldu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Bursa&#039;da ahırda çıkan yangında onlarca küçükbaş hayvan telef oldu!
Yangın, Bursa, Nilüfer, Ahır, Hayvan, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir ahırda çıkan, henüz nedeni belirlenemeyen yangında 170 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çaylı Mahallesi'nde Hüseyin K'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki samanlığa sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

170 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ahırdaki 170 küçükbaş telef oldu, alevlerin sıçradığı samanlıktaki 3 bin balya ot yandı. Kundaklama şüphesi üzerine jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

