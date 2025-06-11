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Şırnak'ta hayvan yetiştiricisi kabusu yaşadı! Yıldırım çarpması sonucu 95 koyun küçükbaş oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şırnak&#039;ta hayvan yetiştiricisi kabusu yaşadı! Yıldırım çarpması sonucu 95 koyun küçükbaş oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şırnak'ta meydana gelen korkunç olayda, Güçlükonak ilçesine bağlı Boyuncuk köyünde hayvan otlatan Abdulhakim Öner, aniden bastıran yağış sonrası köye dönmeye karar verdi. Dönüş yolunda yakın bölgeye düşen yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şırnak'ta akılalmaz bir olay yaşandı

İlçeye bağlı Boyuncuk köyünde hayvan otlatan Abdulhakim Öner, aniden bastıran yağış sonrası köye dönmeye karar verdi.

Şırnak'ta hayvan yetiştiricisi kabusu yaşadı! Yıldırım çarpması sonucu 95 koyun küçükbaş oldu - 1. Resim

KÖYE DÖNÜŞ YOLUNCA KABUSU YAŞADI

Köye yakın bölgeye düşen yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çobanın zarar görmediği olay sonrası ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri köye gelerek zarar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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