Tarihin en değerli gemi batığı! 300 yıllık gizem çözülüyor, 16 milyar sterlinlik servet 'bulundu'

“Batıkların kutsal kasesi” olarak bilinen ve yüzyıllardır Karayipler’in derinliklerinde olduğu düşünülen, değeri günümüz hesaplarına göre 16 milyar sterline ulaşan altın, gümüş ve zümrüt dolu sandıkla ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar, içerisinde söz konusu hazinenin de bulunduğu İspanyol savaş gemisi San José'nin kalıntılarını nihayet belirlediklerine inanıyor.

Yüzyıllar boyunca Karayipler’in derinliklerinde kaybolduğu sanılan, değeri günümüz hesaplarına göre 16 milyar sterline ulaşan altın, gümüş ve zümrüt hazinesi yeniden gündemde.

The Telegraph'tan edinilen bilgilere göre, araştırmacılar, “batıkların kutsal kasesi” olarak bilinen İspanyol savaş gemisi San José'nin kalıntılarını nihayet belirlediklerine inanıyor.

Gemi, 1708 yılında İngiliz Kraliyet Donanması tarafından Kolombiya açıklarında, Cartagena kenti yakınlarındaki Baru Adası civarında batırılmıştı.

San José, Peru’dan İspanya’ya savaş bütçesini finanse etmek için taşınan hazinelerle doluydu.

16 MİLYAR STERLİNLİK SERVET NİHAYET BULUNDU MU?

Gemiye yapılan saldırı sırasında cephaneliğin patlatılması sonucu batık Karayip Denizi’nin dibine gönderildi. Gemi, İspanya'nın Britanya ve müttefiklerine karşı yürüttüğü İspanyol Veraset Savaşı için hayati önem taşıyordu.

2015 yılında Kolombiya kıyılarında bulunan bir batığın, San José olduğuna dair bulgular giderek güçleniyor. Deniz altı robotlarıyla yapılan araştırmalarda, enkaz çevresinde 1707 yılında Peru’daki Lima Darphanesi’nde basılmış gümüş sikkeler tespit edildi. Ayrıca Çin’in Kangxi dönemine (1662-1722) ait porselenler ve 1665 tarihli toplar da bulundu.

Bu bulgular, geminin 18. yüzyılın başlarında battığını gösteriyor. Araştırmacılar, “San José Galleon’un kimliği, 2015'teki ilk keşiften bu yana ileri sürülen hipotezi destekliyor” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLIYOR

San José batığı üzerindeki mülkiyet hakları tartışmalı. Kolombiya, İspanya, Peru, yerel halklar, madencilerin torunları ve 1981'de enkazı ilk keşfettiğini iddia eden hazine avcısı şirket Glocca Morra (şimdiki adıyla Sea Search Armada) hak iddia ediyor.

Şirket, gemiyi 1981'de keşfettiklerini ve yeni keşfin bu konuma çok yakın olduğunu savunuyor. Aynı zamanda Kolombiya’nın 2020’de çıkardığı, batıktaki tüm varlıkların devlete ait olduğunu belirten yasaya da itiraz ediyor.

Araştırmacılar, elde edilen madeni paraların tarihi belirlemede ve gemi ticareti hakkında bilgi edinmede çok önemli olduğunu vurguladı. Bu paraların, İspanyol sömürge döneminde Amerika’da iki yüzyıldan fazla süre ana para birimi olarak kullanıldığı ifade edildi.