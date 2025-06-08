Süveyş Kanalı'na rakip mi geliyor? Dünyanın en büyük şantiyesinde liman görüntülendi

Uydudan görüntülenen Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında Kızıldeniz kıyısında inşa edilen yüzen sanayi kenti Oxagon, dünyanın en büyük şantiyesi olarak biliniyor. Burada inşa edilen yeni limanın ise, Süveyş Kanalı'na rakip olabileceği konuşuluyor.

Uydu görüntüleri, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısındaki Kızıldeniz kıyısında inşa edilen yüzen sanayi kompleksi Oxagon’da kaydedilen ilerlemeyi gözler önüne serdi. NEOM Projesi’nin en önemli bileşenlerinden biri olan Oxagon, hâlihazırda dünyanın en büyük şantiyesi konumunda.

YENİ LİMAN KENTİ SÜVEYŞ KANALI'NA RAKİP Mİ?

Newsweek'ten edinilen bilgilere göre, yeni liman kenti, Asya, Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlayan dünyanın en işlek deniz ticaret rotalarından birinin üzerinde stratejik bir konumda yer alıyor. NEOM Projesi, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu kapsamında petrol bağımlılığını azaltarak ekonomiyi çeşitlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında Oxagon’un yanı sıra The Line ve Trojena Kayak Merkezi de yer alıyor.

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Son aylarda NEOM’un birçok ayağında ilerleme raporları açıklanırken, projenin maliyet aşımları ve gecikmeleriyle başa çıkmak üzere yeni bir CEO göreve getirildi.

İSTİHDAM AÇISINDAN ÖNEMLİ ADIMLAR

Avrupa Uzay Ajansı’na ait Copernicus Sentinel-2 uyduları tarafından çekilen görüntüler, Oxagon kentinde ve limanında kaydedilen hızlı inşaat sürecini ortaya koydu.

Kızıldeniz kıyısında yer alan NEOM Limanı, Suudi Arabistan’ın ilk tam otomatik ve uzaktan kumandalı vinçlerini teslim aldı.

NEOM yetkilileri, bu gelişmenin Kızıldeniz ticareti, otomasyon ve teknoloji tabanlı istihdam açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kızıldeniz koridoru, Asya’yı Hint Okyanusu üzerinden Avrupa ve Afrika’ya bağlayan Suez Kanalı ile küresel ticaretin yaklaşık %12’sini taşıyan bir rota üzerinde bulunuyor. Bu durum, Oxagon’a stratejik bir avantaj sağlıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE YEŞİL HİDROJEN

Tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışacak şekilde tasarlanan sanayi kenti, 2030 yılına kadar yaklaşık 90.000 kişiyi barındıracak şekilde planlandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Oxagon’un 2021 yılında kuruluşunu duyurmuş ve kentin bölgesel ticaret ve küresel lojistik akışlarında yeni bir odak noktası olacağını belirtmişti.

Oxagon’da ayrıca dünyanın en büyük yeşil hidrojen tesisi kuruluyor. NEOM Green Hydrogen Company (NGHC) tarafından geliştirilen 8,4 milyar dolarlık proje, Suudi Arabistan’ın sürdürülebilir enerji hedefleri açısından kritik öneme sahip.