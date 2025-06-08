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Günlük 4000 TL'ye 100 derece sıcaklıkta çalışıyorlar! "Şifa niyetine üretiyoruz, vatandaşa hizmet ediyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da aralarında demirci ustaları bulunan 14 kişilik ekip bayramda kelle-paça ütüleme ustası oldu. Ocak sıcaklığının 100 dereceye yaklaştığı alanda günlük yaklaşık 200 kelle ve paçanın temizliyorlar. Günlük yevmiyelerinin ise 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında olduğu öğrenildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da Kurban Bayramı dolayısıyla kesilen kurbanlıkların kelle ve paçaları, kışın şifa niyetine tüketilmek üzere ocak başında işleniyor.

Kozan'da aralarında demirci ustaları bulunan 14 kişilik ekip bayramda kelle-paça ütüleme ustası oldu.

Günlük 4000 TL'ye 100 derece sıcaklıkta çalışıyorlar!

GÜNLÜK 3 BİN 500 - 4 BİN TL'YE ÇALIŞIYORLAR

Ustalar, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar devam eden yoğun tempoda kelle ütme mesaisine başladı. Hava sıcaklığının 35'leri geçtiği, ocak sıcaklığının ise 100 dereceye yaklaştığı alanda günlük yaklaşık 200 kelle ve paçanın temizlendiği belirten ustalar, sıcak havaya rağmen mesleklerini sürdürmenin hem zor hem de meşakkatli olduğunu söyledi.

Ortalama 500 TL'ye kelle-paça ütümü yapılan ocak başlarında ustaların günlük yevmiyelerinin ise 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında olduğu öğrenildi.

Günlük 4000 TL'ye 100 derece sıcaklıkta çalışıyorlar!

"100 DERECEYİ HİSSEDİYORUZ"

Kelle ütme ustası Ramazan Altuntaş, bayramın ilk gününden itibaren yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek, "Senede sadece 3 gün bu işi yapıyoruz ama çok zorlu geçiyor. Bu odada sıcaklık 100 dereceyi buluyor. Sabah 7'de başlıyoruz, gece 1'e kadar devam ediyoruz" dedi.

Bir diğer kelle paça ustası Mustafa Bolat ise mesainin Kurban Bayramı boyunca sürdüğünü kaydetti. Bolay," Bayram boyunca kelle ve paçalarını bize getiren vatandaşlara hizmet veriyoruz. 14 kişilik bir ekibiz. Sıcakta, odun ateşinde kelleleri ütüp dağlıyoruz. Bu zorlu mesai 3 gün boyunca sürüyor. Yevmiyemiz 3 bin 500 ile 4 bin TL ama bu sıcağa dayanmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

Kurbanlığının kelle ve paçasını getiren vatandaşlardan Şemşettin Balkız da "Kışın kelle paça çorbası olarak tüketiyoruz. Şifa niyetine saklıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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