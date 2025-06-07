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Türkiye'de doğdular, asıl vatanlarına geri dönüyorlar! Suriyelilerin bayram dönüşü sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesi sonrası toparlanma süreci yaşanıyor. Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü geri dönüşleri Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de devam ediyor. 3 yıldır Türkiye'de yaşayan Yusuf Semmen, "Ben Türkiye'ye çocukken geldim, şimdi 20 yaşındayım. Türk arkadaşlarım oldu, birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" dedi.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor.

Türkiye'de uzun yıllardır yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü geri dönüşleri Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de devam ediyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda hareketlilik sürerken, dönüş yapan sığınmacılar Türkiye'de geçirdikleri yıllar için Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yaklaşık altı ay önce Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeli sığınmacılar yanlarına aldıkları eşyalarla birlikte çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor.

Türkiye'de doğdular, asıl vatanlarına geri dönüyorlar! Suriyelilerin bayram dönüşü sürüyor - 1. Resim

"BEN TÜRKİYE'YE ÇOCUKKEN GELDİM, ŞİMDİ 20 YAŞINDAYIM"

13 yıldır Türkiye'de yaşayan Yusuf Semmen, "Ben Türkiye'ye çocukken geldim, şimdi 20 yaşındayım. Türk arkadaşlarım oldu, birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. 13 yıl boyunca hiçbir sorun yaşamadım, hayatım çok güzel geçti. Bayramın ikinci günü memleketime, Halep'e dönüyorum. Artık yeter, ailem Suriye'de, ben de dönüyorum" diye konuştu.

Türkiye'de doğdular, asıl vatanlarına geri dönüyorlar! Suriyelilerin bayram dönüşü sürüyor - 2. Resim

"TÜRK ARKADAŞLARIMLA KARDEŞ GİBİYDİK"

Türkiye'nin birçok şehrini gezdiğini ve en uzun süre Gaziantep'te kaldığını belirten Semmen, "Gaziantep'te 10 yıl oturdum. Hatay'ın Payas ilçesini ve İzmir'i gezdim. Türk arkadaşlarımla kardeş gibiydik. Türkiye'de kunduracılık yaptım, sevdiğim bir meslek ve iyi de yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE DOĞDUM, TÜRKİYE ÇOK GÜZEL"

Ankara'dan gelen 9 yaşındaki Telin Msho ise, "Türkiye'de doğdum. Türkiye çok güzel. Teşekkür ederim Erdoğan, teşekkür ederim Türkiye" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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