Gazze’de hüzün Suriye’de huzur! Bir yanda bayram, bir yanda katliam

Suriye, Esad zulmü olmadan ilk Kurban Bayramı’nı yaşıyor. Gazze’de ise bayramda bile katliam sürüyor.

Katil Baas rejiminin, 14 yıl sonra gölge etmediği ilk Kurban Bayramı’nda Suriye’deki camiler dolup taştı. Mültecilerin vatanlarına dönüşü hızlandı. İslam âleminin kanayan yarası Gazze ise bir bayramı daha acılarla karşıladı. Soykırımcı İsrail’in uçakları alçak uçuş yaparak sivilleri hedef aldı. Bayram için toplanan Filistinlilerin üzerine bomba yağdı. Bayramın ilk gününde çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 42 Gazzeli şehit oldu.

SOYKIRIMIN GÖLGESİNDE BAYRAM NAMAZI...

Gazze’de Kurban Bayramı bu yıl da soykırımın gölgesinde büyük bir hüzün içinde geçiriliyor. Ailelerini, sevdiklerini, evlerini kaybeden binlerce Müslüman, terörist İsrail’in bombalama tehdidine rağmen bayram namazını camilerin enkazında kıldı.

GAZZE'DE EŞ ZAMANLI KATLİAM

Bütün dünyanın gözü önünde Gazze’de soykırım yürüten terörist devlet İsrail, mübarek günlerde bile ara vermediği saldırılarını sürdürdü. İşgalci İsrail ordusu, Kurban Bayramı sabahı abluka altındaki Gazze Şeridi’nde birçok bölgeyi hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde, sabah saatlerinde İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından eş zamanlı saldırılar düzenlendi.

Üniformalı teröristler kentin orta, kuzey ve doğu kesimlerinde de benzer saldırılar gerçekleştirdi. Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, Satr el-Garbi ve Ketibe bölgeleri ile Refah’ın doğusundaki mahalleler topçu atışlarına maruz kaldı. İsrail bombardımanı ve topçu atışları nedeniyle Han Yunus’un güneyinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

"İKİ YILDIR BAYRAMI HAKKIYLA EDA EDEMİYORUZ"

El-Bâni Camii’nde bayram namazına katılan Hüseyin el-Galban “İki yıldır abluka, bombardıman, zoraki günlük yaşanılan göç sebebiyle bayramın gereklerini tam olarak yerine getiremiyoruz” diyerek bu dakikalarda İsrail saldırılarının kentin bazı bölgelerinde sürdüğüne işaret etti. Galban “Burada namaz kılmamız İsrail’e destek veren bütün dünyaya bir kararlılık mesajı vermektir” dedi.

ENKAZ BİR CAMİDE NAMAZ KILMAK İÇİMİ ACITIYOR

İsrail’in bölgeyi tahliye edilmesine dair talimatları ve ciddi yıkım sebebiyle Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentindeki Omari Ulucami’de bu yıl az sayıda kişi namaz kılabildi. Caminin imamı Nebil Berzak “Bu yıl hüzün yılı. İsrail’in bölgeyi boşaltma ikazlarına rağmen geldik ama çok az kişiydik” dedi. Berzak, geçmiş yıllarda binlerce kişinin aynı camide saf tuttuğunu, bu sene ise yıkım ve korkunun baskısı altında dua ettiklerini belirtti. Cami cemaatinden Ebu Rabah Şurab ise “Hiç mutlu değilim, çok üzgünüm. Yıkılmış bir camide namaz kılmak içimi acıtıyor” dedi. Filistinli kadın Suad el-Kilani ise “Bayram artık bayram değil. Şehitler, açlık, göç… Ne çocuklarımız var, ne de dönecek bir evimiz. Ama yine de vatanımızdayız, çadırda olsa da fark etmez” diye konuştu.

ESAD’SIZ İLK KURBAN BAYRAMI

Suriye’nin başkenti Şam’da ise yaklaşık 2 bin Müslüman, tarihî Emevi Camii’nde saf tutarak, Esad rejimi sonrası ilk Kurban Bayramı namazını kıldı. Tarihî camide saf tutan Müslümanlar, bayram namazını eda etti. Bayram namazı boyunca bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

ŞAM'DA BAYRAM NAMAZI KILMANIN TARİFİ YOK

Polis ekipleri, sağlık görevlileri ve ambulanslar cami çevresinde konuşlandırıldı. Bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Bayramı 14 yıl aradan sonra ilk kez memleketinde kutlayan Suriyeli bir esnaf “14 yıl sonra yeniden Şam’da bayram namazı kılmak tarifsiz bir duygu. Bugün Emevi Camii’nde sadece Suriyeliler değil, farklı ülkelerden gelen yabancılar da vardı” dedi.

SURİYE'DE İNSANLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Emevi Camii’nde bayram namazını eda eden Muhammed ise “Bu camide bayramın tadı bambaşka. Burası hem dinî hem de tarihî olarak özel bir mekân. Her bayram burada toplanmayı seviyoruz” ifadelerini kullandı. Muhammed, “Bugün insanların yüzü gülüyor. Kurtuluştan sonra ve yaptırımların kalkmasıyla birlikte halkın ekonomik durumu da yavaş yavaş iyileşiyor” diye konuştu.

Bayram hutbesinde cemaate seslenen Hatip, “Beşar Esad Firavun gibidir. Onun zulüm dönemi sona erdi. Şimdi Suriye’nin yeniden doğuş zamanı” diyerek yeni bir dönemin başladığını vurguladı.