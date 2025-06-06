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The Crown oyuncusu Gazze için ayağa kalktı! "Somut eylemler istiyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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The Crown oyuncusu Gazze için ayağa kalktı! &quot;Somut eylemler istiyoruz&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Netflix’in popüler dizisi The Crown’da Dodi el-Fayed rolüyle tanınan Mısır asıllı İngiliz oyuncu Khalid Abdalla, Gazze’de aylardır süren saldırılara karşı Batılı ülkelerin sessizliğine ve çifte standardına sert tepki gösterdi. “Sözler değil, eylem istiyoruz” diyen Abdalla, İngiltere hükümetine İsrail’e yönelik silah satışını durdurma ve yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

"The Crown" dizisinde Dodi el-Fayed karakterine hayat veren Mısırlı asıllı İngiliz aktör Khalid Abdalla, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı Batılı ülkelerin "sözden öteye geçmeyen" tutumunu eleştirdi. 

Khalid Abdalla, İngiltere hükümetine İsrail’e silah satışını durdurma ve yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

The Crown oyuncusu Gazze için ayağa kalktı! "Somut eylemler istiyoruz" - 1. Resim

"SÖZLER YETMEZ, SOMUT ADIM ATILMALI"

Abdalla, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Somut değişikliğe ihtiyacımız var. Kelimeler değil, eylemler istiyoruz. İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması ve yaptırımlar uygulaması gerekiyor. Bu, soykırımı durdurabilecek tek şey" ifadelerini kullandı.

PARLAMENTOYA KIRMIZI ÇİZGİ: BİNLERCE KİŞİ SOKAKTA

Gazze’deki saldırılara tepki olarak düzenlenen ve İngiltere Parlamentosu’nun etrafına kırmızı örtüyle sembolik çizgi çekilen protestoya katılan Abdalla, hükümetin pasif tutumunu "soykırıma ortaklık" olarak niteledi. Eylemciler, kırmızı kıyafetler giyerek insan zinciri oluşturdu.

"KAYBOLAN ÇOCUKLAR İÇİN HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

İngiliz aktör, siyasilerin söylemlerinde yaşanan değişikliklerin sahada hiçbir etkisi olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Söylemdeki değişiklikler Gazze'de kaybolan bir çocuğun ebeveynleri için hiçbir fark etmez. Enkazdan çıkarılmaya çalışan bir çocuk için, yardıma gittiğinde öldürülen anneler ve babalar için de bir fark oluşturmaz."

"DÜNYANIN VİCDANI AYAĞA KALKTI"

Abdalla, eyleme katılan binlerce kişinin oluşturduğu görüntüyü "dünyanın vicdanının temsil edildiği an" olarak tanımladı. Protestoların küresel çapta devam etmesi gerektiğini vurgulayan sanatçı, "Bir şeyler değişiyor, zaman alıyor ama devam etmeliyiz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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