Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bayramda ağır bilanço! Şafak vaktinden bu yana bombalar yağdı, onlarca masum katledildi

Bayramda ağır bilanço! Şafak vaktinden bu yana bombalar yağdı, onlarca masum katledildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayramda ağır bilanço! Şafak vaktinden bu yana bombalar yağdı, onlarca masum katledildi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Siyonist İsrail, Gazze'ye hain saldırılarını sürdürdü. Gün boyu yapılan saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim olayı bahanesiyle soykırım programına tabi tutan İsrail, Kurban Bayramı'nda da hain saldırılarına devam ediyor. Bugün 4 İsrail askerinin öldüğü haberinin geldiği Gazze'ye yönelik saldırılarda masum Filistinliler hedef alındı.

BAYRAM NAMAZINI CAMİ ENKAZINDA KILDILAR

Tüm dünyada Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı büyük sevinçle kutlarken, Gazze'de ise Filistinliler bayramı buruk geçiriyor. Bir bayramı daha Siyonist katliama maruz kalarak geçiren Filistinliler, bayram namazını yıkık cami enkazları arasında kıldı.

Bayramda ağır bilanço! Şafak vaktinden bu yana bombalar yağdı, onlarca masum katledildi - 1. Resim

BAYRAMDA AĞIR BİLANÇO ONLARCA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail, Gazze Şeridi'ne Kurban Bayramı'nda saldırılarını sürdürdü. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun bayramın ilk gününde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Bayramda ağır bilanço! Şafak vaktinden bu yana bombalar yağdı, onlarca masum katledildi - 2. Resim

Gazze Sivil Savunma yetkilisi Muhammed el-Muğayyir, AFP'ye yaptığı açıklamada, şafak vaktinden bu yana İsrail'in düzenlediği çeşitli saldırılarda en az 42 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 11'inin ise kuzeydeki Cebaliye'de düzenlenen tek bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Bayramda ağır bilanço! Şafak vaktinden bu yana bombalar yağdı, onlarca masum katledildi - 3. Resim

Cibaliya Kampı’nda bir evi hedef alması sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri, kentteki Şifa Hastanesi morguna getirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünyanın en yükseği oldu! 20 senede tamamlandı: 359 metreye ulaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Ateş Çemberi" olarak biliniyor! Ülke şokta: Şiddetli depremle sarsıldılar - DünyaÜlke şokta: Şiddetli depremle sarsıldılar!Dünyanın en yükseği oldu! 20 senede tamamlandı: 359 metreye ulaştı - DünyaDünyanın en yükseği oldu! 20 senede tamamlandı20 milyon dolar maaş alıyordu! Pablo Escobar'ın pilotundan olay itiraflar: Yaptığı işi açıkladı - Dünya20 milyon dolar maaş alıyordu! Yaptığı işi açıkladıEli kanlı Netanyahu'nun Gazze'deki sinsi planı ortaya çıktı! İtirafı İsrail'i karıştırdı - DünyaNetanyahu'nun Gazze'deki sinsi planı ortaya çıktıDünyanın en aktif volkanı patladı! Kül ve lav kilometrelerce öteye ulaştı, tahliyeler başladı - DünyaDünyanın en aktif volkanı patladı, tahliyeler başladıİşgal ordusuna Gazze'de büyük darbe! 4 İsrail askeri öldü, 5 yaralı - Dünyaİşgal ordusuna Gazze'de büyük darbe!
Sonraki Haber Yükleniyor...