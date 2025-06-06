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Gazze'de Filistinliler bayram namazını İsrail'in saldırılarında yıkılan camilerin enkazında kıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze Şeridi sakinleri bu sabah bayram namazlarını camilerin enkazları üzerinde, çadırların yanlarında ve yerlerinden edilmiş insanların kaldığı okulların içinde kılarak, bombardıman ve ölüm cızırtısı altında bayramlarını kutladılar.

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilen binlerce Filistinli, bayram namazını yıkımın ortasında, çadır kamplarda ya da okul avlularında kılmak zorunda kaldı.

Gazze kentinin Al-Katiba bölgesindeki çadır kampta toplanan siviller, bombalanmış mahallelerin arasında bayram ibadetini yerine getirdi. Refah kentinde ise Kurban Bayramı sabahı İsrail savaş uçaklarının bombardımanı eşliğinde başladı.

Gazze'de Filistinliler bayram namazını İsrail'in saldırılarında yıkılan camilerin enkazında kıldı - 1. Resim

BAYRAM NAMAZI UNRWA OKULUNUN AVLUSUNDA KILINDI

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat bölgesinde yaşayan Filistinliler, Birleşmiş Milletler’e bağlı UNRWA’ya ait bir okulun avlusunda bayram namazı kıldı. Yüzlerce kişi, enkaz ve yoksunluk ortamında dua ederken çocukların çizim yaptığı duvarlar, bu yılki bayram manzarasının sessiz tanıkları oldu.

Gazze'de Filistinliler bayram namazını İsrail'in saldırılarında yıkılan camilerin enkazında kıldı - 2. Resim

İsrail, Gazze'ye karşı yürüttüğü açlık savaşının bir parçası olarak Kurban Bayramı'nda Gazze'ye kurbanlık hayvan girişini de engelledi.

Öte yandan Görgü tanıkları, namaz sonrası dahi bölgede uçak seslerinin eksik olmadığını ve birçok ailenin yeniden çadırlarına sığınmak zorunda kaldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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