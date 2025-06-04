Hayvanları canlı canlı yaktılar! Yahudi işgalciler Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi

Gazze'deki soykırım devam ederken Batı Şeria'da da Filistin halkı İsrail zulmüne maruz kalıyor. Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi. Saldırıda 10 Filistinli yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailler, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırı düzenleyip Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdiği beldede 30 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsrailli, Batı Şeria'da Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan beldesine saldırdı.

Fetih Hareketi yöneticilerinden Kemal Avavide, yaptığı açıklamada, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin taş atması ve sopalarla saldırması sonucu 30 Filistinli yaralandı." dedi

Avavide, yaralıların çoğunun atılan taşların isabet etmesi ve sopayla darbedilme sonucu yaralandığını, onlarca kişinin de çıkan yangınların dumanından etkilendiğini belirtti.

HAYVANLARI CANLI CANLI ATEŞE VERDİLER

Deyr Divab'daki 2 sağlık merkezinde yoğunluk oluştuğunu aktaran Avavide, ilk belirlemelere göre en az bir ev ile 10 aracın yanı sıra koyun ve atların kaldığı ağılların da İsrailliler tarafından ateşe verildiğini söyledi.

Avavide, yangınların devam ettiğini ve söndürme çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Gaspçı İsraillilerin Deyr Divab'daki saldırılarının sona ermesinin ardından belde çevresine saldırdığını aktaran Avavide, İsraillilerin Filistinlilerin araçlarını doğrudan hedef aldıklarını belirtti.

Avavide, İsrail ordusunun bölgeye geç intikal ettiğini, bölge halkının yangınlara müdahale etmesini engellediğini ve bu durumun yangının kötüleşmesine neden olduğunu sözlerine ekledi.

EV VE ARAÇLAR YAKILDI

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, beldedeki "Ebu Kayid" ailesine ait evlere saldıran gaspçı İsrailliler, Deyr Dibvan'ın batı girişinde bir ev ile bazı araçları ateşe verdi.

Bölge sakinlerini evlerine hapseden İsrailliler, vatandaşlar ile ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye ulaşmasını engelledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Deyr Dibvan'da Filistinlilere ait çok sayıda aracı da taşladı.

"Filistin'in Sesi" radyosunun haberinde de saldırgan İsraillilerin, Filistinlilerin çiftliklerini, at ve koyunların yetiştirildiği ahırları da ateşe verdiği belirtildi.

Radyonun Telegram hesabından paylaşılan videoda bölgede büyük bir yangının meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görülüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.