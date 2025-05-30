İsrail askerleri soygun yapıyor! Batı Şeria'da kuyumcu yağmaladılar

Batı Şeria’nın birçok şehrine baskın yapan İsrail askerleri Filistinlilere ait milyonlarca dolarlık altın ve dövizi gasbetti.

YILMAZ BİLGEN - Gazze’de yüz binleri bomba ve açlıkla katleden Siyonist rejim, yönünü Batı Şeria’ya çevirdi. İsrail ordusuna bağlı timler Batı Şeria’nın Eriha, Kalkilya, Tulkerim, Cenin, Ramallah şehirlerindeki kuyumcu ve döviz bürolarını bastı. Milyonlarca dolarlık altın ve dövizi gasbeden Siyonist timler, bir kişiyi katlederken altı Filistinliyi de yaraladı. Aralarında kadınların da bulunduğu 10 kişiyi zorla alıkoydu. Cenin’de konuştuğumuz Ebu Cemil “Maddi geliri olmayan insanların yurtdışından gelen paralarına el koyarak Gazze’de olduğu gibi Batı Şeria halkını da aç, susuz öldürmek istiyorlar. Dış dünya ile tek finans-yardım kanalımızı da kestiler. Tüm döviz bürolarını kapatıp Filistin dışında yaşayanların ailelerine gönderdikleri paralara el koydular. Yapılanlar soykırım planının bir parçası. Gazze’de zaten bombadan kurtulanlar açlıktan şehit düşüyor. Yakında Batı Şeria’da aynı sonu paylaşacak” dedi.

‘TÜRKİYE’DEN KORKUYORLAR’

Ramallah’ta yaşayan Muhammed Ebu Hacer, İsrail işgal rejiminin iki gün önce Türkiye’den gelen binlerce tonluk gıda yardımını çöpe attığını hatırlattı ve “Cenin’de Türk diplomatları bilerek hedef aldılar. Yine 5 İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı çalışanının şehit edilmesi bu korkunun birer göstergesi. Batı Şeria’da tam bir cadı avı başlattılar. Türkiye ile bağlantılı kim varsa tespit etmeye çalışıyorlar. Çünkü bu topraklar da Osmanlı izleri canlı. Türkler buralara adalet, huzur, zenginlik taşıdı. Tüm Filistin halkında bu hafıza halen canlı. Türkiye’nin uluslararası alanda katliamlara karşı yürüttüğü faaliyetler de ortada. Türk askerinin bir gün yeniden barış için bu topraklara dönme ihtimali en büyük kâbusları. Başka hiçbir ülke ya da güçten korkmuyorlar, çekinmiyorlar” diye konuştu.

“İLHAK EDECEĞİZ”

İsrail hükûmeti, işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye devam ediyor. Irkçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 1967’de işgal ettikleri Filistin toprakları üzerinde 22 yeni İsrail yerleşimi kurma kararı aldıklarını duyurdu. Yasa dışı yeni yerleşim yerleri kurma kararının “İsrail’in varlığını tehlikeye atacak bir Filistin devleti kurulmasını önleyeceğini” savunan Smotrich, bir sonraki adımın “Batı Şeria’nın ilhakı” olacağını ileri sürdü. ‘Gazze kasabı’ İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da karara Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın öncülük ettiğini, bunun “bir nesilde bir defa” yapılacak bir hamle olduğunu dile getirdi. İşgal altındaki Batı Şeria’nın doğusunda “dört yerleşim yeri kurulacağını” aktaran Netanyahu, bunun “Ürdün sınırını güvence altına alacağını” iddia etti. Paylaşılan haritalarda, söz konusu 22 yasa dışı yerleşimin Batı Şeria geneline yayıldığı dikkati çekti.