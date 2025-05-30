Bakan Fidan'dan Gazze ve Suriye diplomasisi! Katar Başbakanı ve Hamas ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mayıs 2025 00:38 - Güncelleme: 30 Mayıs 2025 00:51 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile 29 Mayıs günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze ve Suriye konuları ele alındı. Hamas Siyasi Büro üyeleriyle de görüşen Bakan Fidan,Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü. KATAR İLE SURİYE- GAZZE GÖRÜŞMESİ Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye konuları hakkında fikir alışverişi yapıldı. İlgili Haber Netanyahu, ABD'nin Gazze'de ateşkes önerisini kabul etti HAMAS İLE GAZZE'DE ATEŞKES ZİRVESİ Fidan'ın, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde de Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ele alındı. İlgili Haber Hamas'tan ABD'nin ateşkesi için 'yetersiz' çıkışı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru