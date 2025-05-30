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Bakan Fidan'dan Gazze ve Suriye diplomasisi! Katar Başbakanı ve Hamas ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Fidan&#039;dan Gazze ve Suriye diplomasisi! Katar Başbakanı ve Hamas ile görüştü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile 29 Mayıs günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze ve Suriye konuları ele alındı. Hamas Siyasi Büro üyeleriyle de görüşen Bakan Fidan,Gazze'deki ateşkes sürecini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakan Fidan'dan Gazze ve Suriye diplomasisi! Katar Başbakanı ve Hamas ile görüştü - 1. Resim

KATAR İLE SURİYE- GAZZE GÖRÜŞMESİ 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye konuları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

HAMAS İLE GAZZE'DE ATEŞKES ZİRVESİ 

Fidan'ın, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde de Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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