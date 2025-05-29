Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Eli kanlı Netanyahu gözünü oraya dikti! Dinleme cihazı iddiası İsrail gündemini sarstı!

Eli kanlı Netanyahu gözünü oraya dikti! Dinleme cihazı iddiası İsrail gündemini sarstı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eli kanlı Netanyahu gözünü oraya dikti! Dinleme cihazı iddiası İsrail gündemini sarstı!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de soykırım yapan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kanal 12 tarafından ofisine dinleme cihazı sokulmaya çalışıldığı iddiasını paylaştı. İsrail Başbakanlık Ofisi, "Netanyahu ve tüm sağcı kampa karşı bir sol propaganda kanalı" diye nitelediği Kanal 12'yi hedef aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kanal 12'nin Başbakanlık Ofisi'ne Gazze'de ölen İsrailli esirlerin yakınlarıyla yapacağı toplantıyı kaydetmek için dinleme cihazı sokmaya çalıştığı iddiasını paylaştı.

Netanyahu, Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamayı kişisel X hesabında yayımladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında, "Kanal 12, Başbakan Netanyahu'yu karalamak için kaçırılan kişilerin ailelerine bile zarar vermeye hazır bir propaganda kanalıdır." suçlamasında bulunuldu.

"MUHABİR, TOPLANTIYA DİNLEME CİHAZI SOKACAKTI"

Esir yakınlarının ifadesine göre, Kanal 12 muhabiri Yolan Cohen'in Netanyahu'nun esir yakınlarıyla yapacağı toplantıya dinleme cihazı sokmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, cihazın güvenlik güçleri tarafından tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu muhabirin sabah saatlerinde bu konuda Başbakanlıktan bilgi aldığı ve bunu yapmaması konusunda uyarıldığı belirtilerek "Bu son derece ciddi ve yasa dışı bir olaydır." ifadesi kullanıldı.

Kanal 12'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve tüm sağcı kampa karşı bir sol propaganda kanalı olduğu öne sürülen açıklamada, kanalın esir yakınlarını istismar ederek onlara zarar verdiği savunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Hatay Samandağ'da şiddetli patlama sesi! Vatandaş panikledi, sebebi ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orta Doğu'da misilleme çemberi! "Tekrar tekrar vuracağız" - DünyaOrta Doğu'da misilleme çemberi! "Tekrar tekrar vuracağız"Moskova-Kiev arasında bilek güreşi sürüyor! Ateşkeste 'histeri' suçlaması - DünyaMoskova-Kiev arasında bilek güreşi sürüyor!Ateşkes ihlali sürüyor! Savaş uçakları havalandı, Lübnan'a bombardıman - DünyaSavaş uçakları havalandı, Lübnan'a bombardımanHırvat liderden sert AB eleştirileri! "Artık kimse üye olamayacak, dünya ABD ve Çin'in elinde" - Dünya"Artık kimse AB üyesi olamayacak"Fransa'da sigara içenleri üzecek haber! Açık alanlarda da içilemeyecek.. - DünyaFransa'da sigara içenleri üzecek haber!Trump ve Fed Başkanı Powell'dan kritik görüşme! Gündem ABD'de enflasyon - DünyaTrump ve Fed Başkanı Powell'dan kritik görüşme!
Sonraki Haber Yükleniyor...