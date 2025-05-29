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Netanyahu, ABD'nin Gazze'de ateşkes önerisini kabul etti

Kaynak: Haber Merkezi-AFP
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Netanyahu, ABD&#039;nin Gazze&#039;de ateşkes önerisini kabul etti
Dünya Haberleri  / Haber Merkezi-AFP

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes önerisini kabul etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Steve Witkoff'un Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul ediyoruz" dedi. 

HAMAS TEKLİFİ İNCELİYOR!

Hamas, ABD elçisi Steve Witkoff'un Gazze'de olası bir ateşkes konusunda iyimser olduğunu söylemesinin ardından Perşembe günü yaptığı açıklamada, onun yeni önerisini incelediğini söyledi.

Filistinli direniş hareketi yaptığı açıklamada, "Hamas hareketinin liderliği, Witkoff'un arabuluculardan gelen yeni önerisini aldı ve şu anda halkımızın çıkarlarına hizmet edecek, rahatlama sağlayacak ve Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes sağlayacak şekilde sorumlu bir şekilde inceliyor" sözlerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haber Merkezi-AFP

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