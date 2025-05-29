Gazze’de yardım dağıtım noktasında izdiham: En az iki kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2025 14:51 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 15:11 - Güncelleme:

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız süren saldırıları ve uyguladığı ambargo nedeniyle bölgede derinleşen insani kriz devam ediyor. Çarşamba günü, Gazzelilerin gıda yardımı almak için Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) deposuna akın etmesi sonucu izdiham yaşandı. Olayda en az iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in aylarca ambargo altında tuttuğu Gazze’de yaşanan insani krizin şiddeti günden güne artıyor. İZDİHAMDA EN AZ İKİ KİŞİ CAN VERDİ Gazze'de açlığın eşiğine gelinen son günlerde, yüzlerce kişi yardım almak için Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) deposuna akın etti. Bölgede erzak alabilmek için gelenler arasında izdiham yaşanırken en az iki kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından X'te yapılan açıklamada, Gazze'de günlerce süren ambargonun ardından insani ihtiyaçların kontrolden çıktığı belirtildi. İlgili Haber Rusya’dan flaş açıklama! Ukrayna ile kalıcı barış için ilk şart belli oldu ABD Başkanı Trump’a mektuplu suikast tehdidi: Artık gün güzü göremeyecek

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı