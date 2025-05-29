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Rusya’dan flaş açıklama! Ukrayna ile kalıcı barış için ilk şart belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rusya’dan flaş açıklama! Ukrayna ile kalıcı barış için ilk şart belli oldu
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için, çatışmaların yeniden başlamamasını garanti altına alacak hukuken bağlayıcı mekanizmalar kurulmasının gerektiğini bildirdi.

Rusya- Ukrayna Savaşı’nın sonlanması ve kalıcı barışın sağlanabilmesi için birçok ülke devreye girdi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen telefon konuşmasında bahsedilen ateşkes şartlarının yazılı olduğu belgeye ilişkin ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

RUSYA, YASAL OLARAK BAĞLAYICI MEKANİZMALAR İSTİYOR

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmaların yeniden başlamayacağını garanti edecek hukuken bağlayıcı mekanizmalara ihtiyacı olduğu kaydedildi.

''ÇATIŞMANIN TEMEL NEDENİNİN ORTADAN KALDIRILMASIYLA MÜMKÜN OLACAK''

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna tarafından sergilenen, nihai çözümün ancak çatışmanın temel nedenlerinin bütünüyle ortadan kaldırılması halinde mümkün olabileceği yönündeki tutumunun farkında olduğunu bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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