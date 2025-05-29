Sudan'da kolera salgını! 2 günde 70 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da ortaya çıkan kolera salgınında iki gün içinde 70 kişinin öldüğü bildirildi. Sağlık Bakanlığı salgınla mücadelenin sürdüğünü kaydederken bakanlık ile uluslararası kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'ı, kolera salgını vurdu. Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Hartum'un hızla yayılan kolera salgınıyla mücadele ettiği ve bölgede 2 günde 70 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İKİ GÜNDE 70 KİŞİ CAN VERDİ

Hartum Eyaleti Sağlık Bakanlığı, salı günü 1.177 vaka ve 45 ölümün ardından çarşamba günü 942 yeni enfeksiyon ve 25 ölüm kaydedildiğini bildirdi.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, koleranın yayılmasını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla, bakanlık ile uluslararası kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

1 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK RİSK ALTINDA

UNICEF’ten yapılan yazılı açıklamada, 15-25 Mayıs tarihleri arasında kolera vakalarında yaklaşık dokuz katlık bir artış yaşandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, ocaktan bu yana binden fazlası 5 yaş altı çocuk olmak üzere 7 bin 700’den fazla kolera vakasının bildirildiği vurgulanarak, "Özellikle Hartum’da devam eden salgın nedeniyle bir milyondan fazla çocuk risk altında." ifadesine yer verildi.