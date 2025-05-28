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İsrail, Gazze'de 5 İHH çalışanını öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, Gazze&#039;de 5 İHH çalışanını öldürdü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de ateşkesi ihlal ederek soykırımı sürdüren İsrail ordusu, insani krizin yaşandığı bölgede yardım faaliyetlerinde bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın 5 çalışanını öldürdü. İHH saldırılarda 2 çalışanının da ağır yaralandığını bildirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları sonucu Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Gazze'de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

İsrail, Gazze'de 5 İHH çalışanını öldürdü - 1. Resim

İHH'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Gazze'de yürüttüğümüz projemizde çalışan 5 arkadaşımız, işgalci İsrail'in son iki günde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit oldu, 2 arkadaşımız da ağır yaralandı. Mazlum Gazze halkına canı pahasına her gün yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlilerini hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırılarda Muhammed el-Mubayyid, Ahmed Bustan, Mu'taz Receb, İshak el-Tayf ve Cemal el-Mubayyid'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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