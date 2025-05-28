İsrail, Gazze'de 5 İHH çalışanını öldürdü

Gazze'de ateşkesi ihlal ederek soykırımı sürdüren İsrail ordusu, insani krizin yaşandığı bölgede yardım faaliyetlerinde bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın 5 çalışanını öldürdü. İHH saldırılarda 2 çalışanının da ağır yaralandığını bildirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları sonucu Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte Gazze'de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını bildirdi.

İHH'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: