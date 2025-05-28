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Kabe'de eller semaya açıldı! Hacı adaylarından Gazze duası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Kabe'de Gazze için dua etti. Mekke'de Kabe'nin etrafında tavaf eden hacı adaylarının Anadolu'dan gelen Türklerin de anlayabilecekleri şekilde yaptığı dua dikkat çekti.

Hicri 1446 yılı hac menasiklerini yerine getirmek için Mekke-i Mükerreme'ye gelip Kabe'ye koşan hacı adayları, Filistin için dua ediyorlar.

Tavafta Türkmenistan'dan gelen bir grubun Anadolu'dan gelen Türklerin de anlayabilecekleri şekilde yaptığı dua dikkat çekti.

Kabe'de eller semaya açıldı! Hacı adaylarından Gazze duası - 1. Resim

TÜRK HACI ADAYLARI HEP BİRLİKTE GAZZE İÇİN DUA ETTİ 

Türkmenistan hacı grubundaki gençlerin ilk olarak Allah'ın nurunu görmek istediklerini belirtmelerinden sonra hasseten Gazze ve Filistin'de zülüm altındaki kardeşlerinin kurtulmaları için yaptıkları yalvarış bütün Müslümanların gönlüne su serpti.

Türkmenistan kafilesinin fasih bir Türkçe ile yaptıkları duaya Türkiye'den gelen hacı adayları da iştirak ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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