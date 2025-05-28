Siyonist ordusu Türkiye’den Gazze’ye gönderilen un çuvallarını çöpe attı!

Gazze’de derinleşen açlık krizine karşı Türk halkının gönderdiği un yardımları, İsrail ordusu tarafından çöpe atıldı.

Gazze Şeridi’nde aylardır süren abluka, sivillerin temel ihtiyaçlara ulaşmasını neredeyse imkansız hale getirmiş durumda.

Açlıkla mücadele eden bölgeye gönderilen yardım ise skandal bir şekilde engellenmeye devam ediyor.

İsrail işgal yönetimi, Türkiye’den gönderilen un çuvallarını Negev’deki bir çöp alanına döktü. “Türk halkından Filistin halkına” ibaresi taşıyan çuvalların son kullanma tarihinin henüz geçmemiş olması, büyük tepki topladı.

Negev bölgesinde yaşayan Filistinli bir kamyon şoförü tarafından kaydedilen görüntülerde, un çuvallarının “Türk halkından Filistin halkına” ibaresini taşıdığı görüldü. Yardım malzemelerinin son kullanma tarihinin ise 14 Ekim 2025 olduğu belirlendi.

YARDIMLAR ÇÖP OLDU, TEPKİLER BÜYÜYOR

İsrail’in, açlığın en ağır şekilde hissedildiği Gazze’ye ulaşması gereken un yardımlarını imha etmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

"AÇLIĞI SİLAHA DÖNÜŞTÜRDÜLER"

İsrail, soykırımı sürdürdüğü Gazze'de gıda yardımını engellerken, son 80 günde gıda yetersizliğinden 326 Filistinli hayatını kaybetti.

Elektrik, su ve özellikle gıda maddelerine erişimin ciddi şekilde sınırlandığı bölgede, binlerce insan açlık ve hastalıkla mücadele ediyor. İsrail’in, uluslararası hukuk ve insan hakları normlarını hiçe sayarak Türkiye’den gönderilen yardımları imha etmesi, savaş suçu tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Filistin direniş grupları, Gazze’nin adeta bir toplama kampına dönüştürüldüğünü ifade ederken, bir direniş yetkilisi "İsrail, açlığı bir silaha dönüştürmüş durumda" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerdeki yardım malzemelerinin son kullanma tarihinin henüz geçmediğine dikkat çekerek, “Tarihi geçmemiş unlar çöpe atıldı” ifadeleriyle tepki gösterdi.

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE KESİNTİSİZ YARDIM SEFERBERLİĞİ

Gazze’ye gönderilen yardım faaliyetlerinde başı çeken Türk Kızılay, AFAD koordinasyonunda bölgeye 11 yardım gemisi ve yüzlerce tır yardım ulaştırdı. Türk Kızılay şu ana kadar 3,5 milyon kişiye sıcak yemek, yüz binlerce kişiye gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdı. İHH, Yeryüzü Doktorları, Deniz Feneri, Sadakataşı, İDDEF, Cansuyu ve İnsan Vakfı gibi kuruluşlar da Gazze’ye düzenli olarak gıda, sağlık, barınma ve eğitim desteği sağladı.