İsrail, Gazze'de gıda yardımı için bekleyen kalabalığı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aylarca Gazze Şeridi’ni kuşatma altında tutan ve işgal ettiği sınır kapılarından tek bir insani yardım geçişine bile izin vermeyen İsrail ordusu, bu kez Refah'ta yardım kuyruğunda bekleyen sivillere ateş açtı. Gıda ve ilaç bekleyen binlerce Filistinlinin üzerine kurşun yağarken, olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'yi tam kuşatma altında tutarak açlığa mahkum eden Siyonist ordusu Refah kentindeki bir yardım dağıtım merkezini hedef aldı.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nin açıklamasına göre, saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 46 kişi ise yaralandı.

"AÇLIKLA SAVAŞAN SİVİLLERE KARŞI KATLİAM"

Gazze Hükümeti, saldırıyı "sivillere karşı işlenen açık bir katliam" olarak nitelendirerek İsrail güçlerini suçladı.

Açıklamada, "Bugün Refah’ta yaşananlar kasıtlı bir katliamdır, savaş suçudur" ifadeleri kullanıldı. İsrail ise olayla ilgili yaptığı açıklamada sivillere doğrudan ateş açılmadığını, yalnızca uyarı ateşi yapıldığını öne sürdü.

Olay sonrası 7 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

"TAMPON BÖLGE PLANI FECİ ŞEKİLDE ÇÖKTÜ"

Hükümet kaynakları, İsrail'in yardım dağıtım planının tam anlamıyla başarısız olduğunu vurguladı. Daha önce de aynı bölgede ABD destekli bir yardım dağıtım noktasına yapılan saldırı sonucu çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Tel örgüler arkasında yardım bekleyen Filistinlilerin görüntüsü paylaşıldı

GHF'NİN İLK GÜNÜNDE KAOS: ABD VE İSRAİL DESTEKLİ KURULUŞ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

ABD ve İsrail desteğiyle kurulan İsviçre merkezli GHF’nin Gazze’deki ilk yardım dağıtımı, kaosa neden oldu.

BM ve pek çok yardım kuruluşu, bu organizasyonun tarafsız, güvenilir ve insani ilkelere uygun olmadığını açıklamıştı. Yardım faaliyetlerinin dört “mega merkezle” sınırlandırılması, Gazzelilerin yaşadığı yoğun izdiham ve çatışmaları daha da körükledi.

ULUSLARARASI ÇAĞRILAR GÖZ ARDI EDİLİYOR

İsrail ordusu, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarını reddetmeyi sürdürüyor. Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 54.000’den fazla Filistinli hayatını kaybetti.