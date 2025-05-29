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ABD Başkanı Trump’a mektuplu suikast tehdidi: Artık gün güzü göremeyecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD Başkanı Trump’a mektuplu suikast tehdidi: Artık gün güzü göremeyecek
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD’de Başkan Donald Trump’a yönelik mektupla suikast tehdidinde bulunan düzensiz göçmenin yakalandığı duyuruldu.

ABD’de Başkan Donald Trump’a yönelik suikast tehdidinde bulunan bir düzensiz göçmen, kıskıvrak yakalandı. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, göçmenin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimi (ICE) tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

''BİR MİTİNGDE BAŞINDAN VURACAĞINI BELİRTMİŞTİ''

Trump'ı "bir mitingde başından vuracağını" belirttiği mektubuyla tehdit eden düzensiz göçmene karşı Noem, "ICE görevlilerimiz sayesinde, Başkan Trump'ı öldürmekle tehdit eden bu düzensiz göçmen artık cezaevinde." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump’a mektuplu suikast tehdidi: Artık gün güzü göremeyecek - 1. Resim

ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMEDİ

Noem, tehdidin 2024 Temmuz'unda Pensilvanya'da Trump'a yönelik suikast girişiminin üzerinden henüz bir yıl geçmeden meydana geldiğini vurguladı.

ESKİ FBI DİREKTÖRÜNÜN ÇAĞRISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Öte yandan Eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump'a yönelik "suikast çağrısı" yaptığı iddiasından yalnızca iki hafta sonra böyle bir tehdidin gelmesine dikkati çeken Noem, tüm siyasetçilere ve medya mensuplarına söylemlerinde daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump’a mektuplu suikast tehdidi: Artık gün güzü göremeyecek - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

8647 SAYILARIYLA SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİASI

Eski FBI Direktörü Comey ise mayıs ortalarında, Instagram hesabında "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, söz konusu paylaşım Trump'a suikast girişimi iddiasıyla büyük tepki toplamıştı.

ABD Başkanı Trump’a mektuplu suikast tehdidi: Artık gün güzü göremeyecek - 3. Resim

Trump da, Comey'i kendisine suikastçağrısında bulunmakla suçlayarak, "Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Eğer FBI direktörüyseniz ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, busuikastanlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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