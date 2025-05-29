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Rusya'dan İstanbul için dikkat çeken açıklama! ''Barış müzakerelerinde ana platform...''

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Üst düzey bir Rus yetkili, İstanbul'un, bu ayın başlarında Moskova ve Kiev arasında üç yıl aradan sonra ilk kez doğrudan görüşmelerin gerçekleştirildiği müzakerelerin "ana platformu" haline geldiğini söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Türkiye Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Okay Memiş ile yaptığı görüşmede, "İstanbul, Karadeniz anlaşması, tahıl anlaşması ve şimdi de Rusya-Ukrayna müzakereleri olmak üzere her alanda müzakerelerin yürütüldüğü bir ana platform haline geliyor" dedi.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE ZEMİN HAZIRLAYAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Haberde ayrıca Şoygu'nun, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan görüşmeler yapılmasına zemin hazırlayan Türkiye yönetimine teşekkür ettiği belirtildi.

Rusya'dan İstanbul için dikkat çeken açıklama! ''Barış müzakerelerinde ana platform...'' - 1. Resim

''ANKARA’NIN ÖNEMLİ ÇABALAR SARF ETTİĞİNİ BİLİYORUZ''

Şoygu, "Ankara'nın, heyetlerin çalışmaları için en uygun koşulları oluşturmak amacıyla, güvenliğin sağlanması da dahil olmak üzere, önemli çabalar sarf ettiğini biliyoruz" dedi.

Rusya ve Ukrayna, 16 Mayıs'ta üç yıl aradan sonra ilk kez doğrudan görüşmelerini Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirdi. Görüşmelerde, her iki taraftan toplam 1.000'er kişinin yer aldığı geniş çaplı bir esir değişimi konusunda mutabakata varıldı.

Türkiye'nin kolaylaştırıcılığıyla yapılan görüşmelerde, taraflar ateşkes için müzakerelerin sürdürülmesi konusunda da mutabakata vardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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