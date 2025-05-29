Hamas'tan ABD'nin ateşkesi için 'yetersiz' çıkışı

Hamas, ABD tarafından hazırlanan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kabul edilen 'Gazze'de ateşkes planının yetersiz olduğunu' ifade etti. Hamas Siyasi Büro üyesi Basim Naim, "Halkımızın hiçbir talebini, özellikle de savaşın ve kıtlığın durdurulmasını karşılamıyor" dedi.

Hamas'tan bir yetkili, yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail tarafından onaylanan Gazze'ye yönelik yeni ateşkes planının taleplerini karşılamadığını ancak Filistinli militan grubun planı hâlâ incelediğini söyledi.

Hamas Siyasi Bürosu'ndan Basim Naim, İsrail'in tepkisinin "öldürme ve kıtlığın devamı" anlamına geldiğini söyledi.

"HALKIMIZIN TALEPLERİNİ KARŞILAMIYOR"

Naim "Halkımızın hiçbir talebini, özellikle de savaşın ve kıtlığın durdurulmasını karşılamıyor. Yine de," dedi, "hareketin liderliği, teklife verilecek cevabı tam ulusal sorumlulukla inceliyor" dedi.

İSRAİL ÖENERİYİ KABUL ETMİŞTİ

Beyaz Saray, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'nin Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi.

Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Özel elçi Witkoff ve başkanın Hamas'a bir ateşkes teklifi sunduğunu ve İsrail'in de bunu desteklediğini teyit edebilirim. İsrail, Hamas'a gönderilmeden önce bu teklifi onayladı" dedi.

Leavitt "Ayrıca bu görüşmelerin sürdüğünü teyit edebilirim ve Gazze'de ateşkes sağlanarak tüm rehinelerin evlerine dönmesini umuyoruz" diye konuştu.

HAMAS KARARI DEĞERLENDİRİYOR

Ancak Hamas'a yakın bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada, "ABD elçisi Steve Witkoff'un sunduğu ve aracılar aracılığıyla Hamas'a ulaşan yeni öneri, Witkoff'un önerisinden bir geri adım olarak değerlendiriliyor. Hamas'a birkaç gün önce sunulan ve kabul edilen öneri." dedi.

Kaynak, önceki teklifin "kalıcı ateşkes müzakerelerine ilişkin Amerikan taahhüdünü" içerdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak, "Geçici ateşkes döneminde kalıcı ateşkes için müzakerelere yönelik Amerikan garantileri içermediği sürece Hamas'ın öneriyi kabul etmesi zor" dedi.

ABD'NİN GAZZE'DE ATEŞKES ÖNERİSİ NELERİ İÇERİYOR?

Görüşmelere yakın iki kaynağa göre, ABD'nin yeni önerisi, potansiyel olarak 70 güne kadar uzatılabilecek 60 günlük bir ateşkesi ve ilk hafta içerisinde Filistinli tutsaklarla karşılık olarak 10 canlı rehine ile 9 cesedin serbest bırakılmasını içeriyor.

Kaynaklara göre, ikinci haftada aynı sayıda canlı ve ölü rehinenin ikinci kez değişimi de yapılacak.

Aynı kaynaklar, Hamas'ın geçen hafta aynı şartlarda iki ayrı değişim konusunda anlaşmaya vardığını, ancak bunlardan birinin ateşkesin ilk haftasında, diğerinin ise son haftasında gerçekleştiğini belirtti.