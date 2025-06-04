“Gazze Kasabı”na bir şok daha! Trump siyonistleri kovmaya başladı

‘Artık dur’ ikazına rağmen soykırımı sürdüren Netanyahu ile ciddi anlaşmazlık yaşayan Trump, ABD yönetimindeki, İsrail destekçisi üç üst düzey yetkiliyi kovdu.

İsrail’in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ABD’ Başkanı Donald Trump’tan bir şok daha geldi. Gazze’deki durum ve İran’a tehditleri yüzünden Netanyahu ile arasının “bozuk” olduğu bildirilen Trump’ın Beyaz Saray’daki “İsrail dostu bürokratları” görevden almaya başladığı bildirildi.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, Beyaz Saray’da son on günde “İsrail savunucusu” 3 bürokratın görevden alındığını yazdı. Gazete, Trump’ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya söz konusu bürokratların görevden alınması talimatını verdiği ifade edildi. Görevden almaların Beyaz Saray’daki diğer İsrail dostu bürokratlar ve Başbakan Netanyahu ile İsrail hükûmeti üyelerinde “derin endişe”ye sebep olduğu bildirildi.

Görevden alınan iki kişinin ABD-İsrail çifte vatandaşı Merav Ceren ile Afrika biriminin koordinatörü Eric Trager olduğu açıklandı. Üçüncü görevden alınan kişinin ise, “İsrail’in en büyük destekçilerinden biri” olarak kabul edilen, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus olduğu öğrenildi.