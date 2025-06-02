Netanyahu çıldırtan karar! Trump geri adım attı, yaptırımlar askıya alındı

The Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre, Beyaz Saray İran'a yönelik yeni yaptırımları sessizce durdurdu. Sözcü Caroline Leavitt tarafından Dışişleri, Hazine ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ne gönderilen talimatla tüm yaptırım faaliyetleri donduruldu.

ABD'nin saygın gazetesi The Wall Street Journal (WSJ), 1 Haziran tarihli haberinde Beyaz Saray'ın İran'a yönelik yeni yaptırımların askıya alınması yönünde karar aldığını duyurdu.

WSJ'nin ulaştığı bilgilere göre söz konusu talimatta, "İran'a yönelik yeni yaptırımların uygulanmasına ilişkin tüm faaliyetlerin durdurulması" isteniyor.

Haberde, bu kararın geçtiğimiz hafta Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt tarafından Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ne gönderilen talimatla bildirildiği kaydedildi.

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AÇIKLAMA GELDİ AMA NETLİK YOK

Caroline Leavitt'in yardımcısı Anna Kelly, WSJ'nin sorularına verdiği cevapta bu iddiayı doğrudan yalanlamadı. Kelly, "Beyaz Saray ya da ilgili departmanların yaptırımlarla ilgili herhangi bir yeni karar açıklayacağını" belirterek konunun belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

21 MAYIS'TAN BU YANA HİÇBİR YAPTIRIM GETİRİLMEDİ

WSJ'nin analizine göre, Washington yönetimi Tahran’a son olarak 21 Mayıs tarihinde kısıtlama getirdi. Ancak o tarihten bu yana Hazine Bakanlığı'nın yeni yaptırımları açıklamak yerine en az iki kez ertelediği ortaya çıktı. Öte yandan, İran'ın petrol satışı ve dondurulmuş varlıklarıyla ilgili temel kısıtlamaların yürürlükte kalmaya devam edeceği iletildi.

TRUMP: ANLAŞMA YAKIN

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İran ile nükleer program konusunda yakın gelecekte bir anlaşmanın imzalanabileceğini duyurmuştu. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, iki ülkenin hâlâ bir uzlaşmadan uzak olduğunu ifade etti.

ROMA'DA UMMAN ARABULUCULUĞUNDA BEŞİNCİ TUR GÖRÜŞMELER

İran ve ABD heyetleri, 23 Mayıs’ta Roma’da, Umman’ın arabuluculuğunda Tahran’ın nükleer programına ilişkin beşinci tur görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Umman Dışişleri Bakanı Badr al-Busaidi, "kesin ama nihai olmayan bir ilerleme" sağlandığını açıkladı.

İranlı yetkililere göre, taraflar bir ya da iki görüşme daha yaparak olumlu sonuçlar almayı hedefliyor.