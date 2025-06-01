Ateşkesi imzalayıp İran’a odaklanacağız! İsrail Genelkurmay Başkanı yeni hedef gösterdi

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir “Gazze’de imzalayacağımız ateşkes ve esir takası bizim İran’a odaklanmamızı sağlayacak” dedi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir “Gazze’de sağlanacak bir ateşkes ve esir takası anlaşması, İran’a odaklanmamızı sağlayacak” dedi. İsrail’in Kanal 12 televizyonu İsrailli kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Zamir’in geçtiğimiz günlerde kapalı bir oturumda Gazze’de ateşkes, esir takası anlaşması ve İran konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu oturuma katılan kaynakların aktardığına göre Zamir “Esir takası anlaşması sadece ahlaki bir yükümlülük değil, sadece Hamas üzerindeki askerî baskıyı artırma amacı da taşımıyor. Aynı zamanda İran’a odaklanmamızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İsrail yıktığı bölgelerde yeni yerleşim kuruyor! Uluslararası hukuk böyle çiğnendi

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kanal 12, bu açıklamayı yakın gelecekte İsrail’in siyasi ve askerî kademesinin İran’a odaklanma konusunu değerlendirdiği şeklinde yorumladı. ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin başarısız olma ihtimaline karşı İsrail’in hazırlık yapacağı iddia edildi. Maariv gazetesinin haberinde ise ABD’nin koordinasyonu olmadan İsrail’in İran’a bir saldırı düzenleyemeyeceği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bunun farkında olduğu kaydedildi. İsrail basını, İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında sıkıntılar yaşandığını aktarmıştı.

TRUMP UYARIDA BULUNMUŞTU

Oval Ofis’te düzenlenen bir törende İran’la nükleer müzakerelerle ilgili gündemi değerlendiren Trump “İran ile de anlaşma yapma şansımız var. Onlar da çatışma istemiyor. Bu, bölgesel istikrar için tarihî bir fırsat” dedi.

İran’ın nükleer silah edinmesini kesin bir dille reddeden Trump “Onların başarılı bir ülke olmasını isteriz, ama nükleer programa asla izin veremeyiz. Diplomatik çabalar nükleer silahsızlanma ve ekonomik normalleşme üzerine inşa edildi” dedi. Trump “Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu’ya, İran’la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?” şeklindeki bir soruya “Dürüst olmak gerekirse, evet, bulundum” cevabını vermişti.