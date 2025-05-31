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İsrail yıktığı bölgelerde yeni yerleşim kuruyor! Uluslararası hukuk böyle çiğnendi

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın Hebron kentine bağlı Khilet al-Daba köyünde İsrail ordusunun yıktığı Filistinli evlerinin enkazı üzerine yasa dışı yerleşim kurmaya başladı. Bölgede son dönemde artan yıkım ve yerleşimci saldırıları, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve uluslararası hukukun ihlali endişelerini yeniden alevlendirdi.

DIŞ HABERLER - İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron’a bağlı Khilet al-Daba köyünde, İsrail ordusunun haftalar önce yıktığı bir Filistin evinin enkazı üzerine yasa dışı İsrailli yerleşimciler yeni bir yerleşim noktası kurmaya başladı.

İsrail yıktığı bölgelerde yeni yerleşim kuruyor! Uluslararası hukuk böyle çiğnendi - 1. Resim

Yakınlardaki At-Tawani köyü muhtarı Mohammad Rab’i, yasa dışı yerleşimcilerin Filistinli bir aileye ait ev kalıntıları üzerine çadır kurduğunu bildirdi.

Mayıs ayı başında İsrail güçleri, Khilet al-Daba’da 25 yapıyı yıkmıştı. Rab’i, bu kitlesel yıkımın bölge sakinlerini zorla yerinden etmek ve yasa dışı yerleşimci genişlemesine alan açmak amacıyla yapıldığını belirtti.

İsrail yıktığı bölgelerde yeni yerleşim kuruyor! Uluslararası hukuk böyle çiğnendi - 2. Resim

OSLO'YA RAĞMEN İŞGAL

“Amaç, Khilet al-Daba’yı tamamen yasa dışı yerleşimcilere boşaltmak” diyen Rab’i, buraya bir yerleşim noktası kurulmasının tüm Masafer Yatta bölgesinin yerleşimcilerin kontrolüne geçmesi anlamına geleceğini söyledi.

Middle East Monitor'den edinilen bilgilere göre, aynı köyde Cuma günü, 37 yaşındaki hamile bir Filistinli kadın yasa dışı yerleşimcilerin saldırısına uğradı ve yaralandı.

5 Mayıs’ta İsrail güçleri, İsrail tarafından verilen inşaat izinlerinin olmaması gerekçesiyle Khilet al-Daba’da geniş çaplı yıkım gerçekleştirmişti. Bölge, tamamen İsrail kontrolündeki C Bölgesi sınırları içinde yer alıyor.

1995 Oslo II Anlaşması’na göre, Batı Şeria’nın yaklaşık yüzde 60’ı C Bölgesi olarak kabul ediliyor.

ATIŞ ALANI BAHANESİ

Khilet al-Daba, zorla tahliye tehdidi altındaki birçok Filistin topluluğundan biri. 2022’de İsrail Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 3.000 dönümlük alandan oluşan bölgenin “atış alanı” olduğunu iddia ederek yıkım ve tahliyeye onay vermişti.

Filistin Hükümeti’nin Sömürgeleştirme ve Duvar Direniş Komisyonu’na göre, sadece Nisan ayında yasa dışı İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilere ve mülklerine karşı 341 saldırı gerçekleştirdi.

7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarından bu yana, Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre Batı Şeria’da İsrail ordusu ve yasa dışı yerleşimciler tarafından en az 972 Filistinli öldürüldü, 7.000’den fazla kişi yaralandı.

Uluslararası Adalet Divanı, geçen Temmuz ayında İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuksuz olduğunu ilan ederek, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki tüm yerleşimlerin boşaltılmasını talep etmişti.

Kaynak: Dış Haberler

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