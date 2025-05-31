İsrail medyasından dikkat çeken itiraf! “En büyük kazanan Erdoğan olacak”

Orta Doğu’daki güç dengeleri değişirken, İsrail basını Türkiye’nin yükselişini artık görmezden gelemiyor. The Jerusalem Post, Türkiye’nin Orta Doğu’da “neo-Osmanlı bir güç” haline geldiğini ve bölgesel sahnede belirleyici aktöre dönüştüğünü yazdı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post, Türkiye'nin son yıllarda artan bölgesel etkinliğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politikasını "neo-Osmanlı güç" başlığıyla analiz etti. Gazeteye göre Türkiye, sadece askeri ve diplomatik hamleleriyle değil, aynı zamanda stratejik ittifaklarıyla da Orta Doğu'da en güçlü denge unsuru haline geldi.

Analizde, Türkiye’nin Suriye’den Gazze’ye, Katar’dan Doğu Akdeniz'e kadar pek çok kritik dosyada belirleyici rol üstlendiği belirtilirken, "Erdoğan’ın yürüttüğü siyaset Türkiye’yi bölgesel oyun kurucu pozisyonuna taşıdı" yorumuna yer verildi.

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Jonathan Spyer imzalı analizde, Türkiye’nin son haftalarda dış politikada attığı adımların altı çizildi. Haberde, “Erdoğan, Türkiye’yi İsrail’in Orta Doğu’daki ana rakibi olarak konumlandırıyor” ifadeleri yer aldı. Türkiye’nin Suriye ile diplomatik temaslarını yeniden kurduğu, Ahmed Şara'nın İstanbul’da ağırlanmasının sembolik olduğu vurgulandı.

SURİYE İLE YAKINLAŞMA DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Erdoğan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Sarayı’ndaki görüşmesine özel yer verildi. Analizde, “Bu, Şera’nın Türkiye’ye yaptığı üçüncü ziyaret” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Şara, Erdoğan’a uluslararası yaptırımların kaldırılmasına sağladığı destek için teşekkür etti.”

"ERDOĞAN MERKEZİ ROL ÜSTLENİYOR"

The Jerusalem Post’a göre Türkiye, Şara ile ilişkilerini “Suriye’de askeri altyapı kurma” yönünde geliştirmeyi hedefliyor. Haberde, “Türkiye, yeni rejimle işbirliği içinde Suriye’de bir askeri altyapı geliştirmeye kararlı görünüyor” denildi.

Ayrıca, Erdoğan’ın Suriye’deki gelişmelerde “merkezi bir rol oynadığı” ve “şu anda yönünü Türkiye’nin belirlediği” savunuldu.

"EN BÜYÜK KAZANAN TÜRKİYE OLUR"

ABD’nin Suriye politikasına da değinilen analizde, “ABD'nin çekilmesi halinde, Erdoğan ve müttefikleri muhtemelen en büyük kazananlar olacak” değerlendirmesi yapıldı. Yazıda, Türkiye’nin bu süreçte yalnızca askeri değil, diplomatik ve stratejik üstünlük kazandığına işaret edildi.

PKK’nın Mayıs ayı başında silah bırakma yönünde kongre düzenlemesine de dikkat çekilen haberde, “Türkiye’nin lideri bunu haklı olarak tarihi bir başarı olarak sunabilecektir” ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL'İN JEOPOLİTİK RAKİBİ"

Türkiye’nin dış politikasının yalnızca Suriye ile sınırlı olmadığı, Gazze, Katar ve Doğu Akdeniz gibi başlıklarda da İsrail’le karşı karşıya geldiği belirtildi. Haberde şu tespit yapıldı:

“İsrail, Türkiye’nin ilerleyişine karşı stratejik düzeyde, Doğu Akdeniz’de, Suriye’de ve diplomatik cephede zorlu bir gerçek dünya düşmanıdır.”

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK HEDEFLERİ BİRLEŞİYOR'

Analizin sonunda, Türkiye’nin dış politikasının İslam dünyasındaki etkisine değinilerek şu ifadeler yer aldı:

“Erdoğan, Türkiye’yi neo-Osmanlı bir güç olarak yeniden şekillendiriyor.”