Türkiye'nin her masada olması İsrail'i rahatsız etti: Trump bizi değil, onları tercih etti

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştuktan sonra kaldırdığını söylemesi, Erdoğan'ın hem Riyad hem Ukrayna masasında söz sahibi olması büyük yankı uyandırdı. Bu durumdan rahatsız olan İsrail medyasında ise "Masanın dışında kaldık" yorumları yapıldı.

Dünyanın gözü Orta Doğu'da... ABD Başkanı Trump'ın bölgeye gelmesi ve art arda aldığı kararlar, yaptığı görüşmeler gündeme bomba gibi düştü.

TRUMP, ERDOĞAN'LA KONUŞUP YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını açıklayan Trump, bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin ardından aldığını söyledi. ABD Başkanı, "Türkiye'den dostumla görüştüm az önce. Suriye'ye büyük bir şans vereceğini düşünüyorum. Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracağız. Bu gerçekten çok iyi olacak. Yaptırımları kaldırma kararım büyük alkış topladı" dedi. Bu sözler büyük yankı uyandırdı...

RİYAD'DAKİ DÖRTLÜ ZİRVE DÜNYADA YANKI UYANDIRDI

Riyad'da ise kritik bir zirve yaşandı. Trump, Suudi Arabistan lideri Selman ve Suriye lideri Şara ile görüştü. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan ise telefonla katıldı.

Diğer yandan Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak barış müzakereleri de bugün İstanbul'da gerçekleşecek. Trump bu zirveye katılmak istediğini belirtse de son anda gelemeyeceğini duyurdu.

İSRAİL MEDYASI RAHATSIZ!

Bu haftaya Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek aracılıkları gerekse de Trump'ın açıklamaları sebebiyle damga vurdu. Bu durumdan İsrail medyası ise epey rahatsız oldu.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜ HAZMEDEMEDİLER

İsrailli Maariv gazetesinde, "Trump, İsrail Başbakanı'nın tutumuna aykırı olarak Şara ile görüştü. Kendi ağzıyla İsrail'in değil Türkiye'nin görüşünü tercih ettiğini söyledi. Bu sadece Suriye meselesi ile ilgili değil, Türkiye'nin İsrail'in önünde tutulması çok büyük bir sorun. Bu, hangi hükümet olursa olsun olağandışı tehlikeli bir durum" ifadeleri yer aldı.

İsraelhayom gazetesinde ise zirvenin dışına itildikleri belirtildi. Haberde şu ifadeler kullanıldı: "Dünkü görüşme şu anda Orta Doğu'nun en güçlü iki aktörü olan Suudi Arabistan ve Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşti. Bu iki ülke, bölgesel satranç tahtasındaki taşları hareket ettiren güçler konumunda. İsrail ise adeta sınıfın WhatsApp grubundan çıkarıldığını öğrenen bir çocuk gibi kenarda kaldı."