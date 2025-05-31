İsrail'e tarihi tokat! Barselona, İsrail’i tüm kurumlardan sildi! "Soykırım ortaklığına son"

İsrail’in artan saldırıları Avrupa’da yankı bulmaya devam ediyor. Bu kez ses getiren adım İspanya’dan geldi. Barselona Belediye Meclisi, “soykırımın ortağı olmayacağız” diyerek İsrail hükümetiyle tüm kurumsal ilişkileri kesme kararı aldı.

İspanya'nın Barselona şehri, Gazze'de süren saldırılar nedeniyle İsrail hükümetiyle tüm kurumsal ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, İsrail'in "uluslararası hukuku ve Filistinlilerin temel haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle kurumsal iş birliğine son verilmesi kararlaştırıldı. Karar, iktidardaki Sosyalist Parti ile sol eğilimli ve bağımsızlık yanlısı grupların desteğiyle kabul edildi.

Öte yandan Barselona Belediye Meclisi'nin aldığı kararla birlikte Tel Aviv ile mevcut "kardeş şehir" anlaşması da askıya alındı.

LİMAN VE FUARLARA DA YASAK

Meclis kararında, Barselona Limanı'na İsrail’e silah taşıyan gemilerin yanaşmasının yasaklanması ve kentte düzenlenen fuarlarda İsrail hükümetine bağlı kurum veya şirketlere stant verilmemesi maddeleri de yer aldı.

Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "Gazze’de son 1,5 yıldır yaşanan acılar ve ölümler ile İsrail hükümetinin son saldırıları, her türlü ilişkiyi sürdürülemez hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

BENZER ADIM DAHA ÖNCE DE ATILMIŞTI

2023 yılında dönemin Belediye Başkanı Ada Colau da benzer bir karar almış, ancak daha sonra görev değişikliğiyle bu karar geri çekilmişti. 2025 itibarıyla yeniden benzer bir tavır alınmış oldu.